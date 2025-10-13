RADOVI NA HIDROELEKTRANI ULAZE U ZAVRŠNU FAZU: Bitka za sedište HE “Dabar”

DOK radovi na hidroelektrani "Dabar" ulaze u završnu fazu, a investitori i izvođači izražavaju očekivanje da će ovo hidroenergetsko postrojenje biti priključeno na mrežu do 2027. godine, sve više pažnje privlači pitanje gde će biti sedište buduće HE "Dabar".

foto SRNA

Ova odluka mogla bi da izazove ozbiljna neslaganja između tri opštine - Bileće, Nevesinja i Berkovića. Bileća i Nevesinje već su najavili održavanje tematskih sednica, i to istog dana - 16. oktobra, kada će odbornici zauzeti zvanične stavove i uputiti ih nadležnim institucijama RS.

Kako je potvrđeno u opštini Nevesinje, zahtev za sazivanje sednice podneo je načelnik opštine Milenko Avdalović, koji je pozvao odbornike da jedinstveno podrže inicijativu kako bi se Vladi Srpske i resornom ministarstvu jasno poručilo da sedište HE "Dabar" treba da bude u Nevesinju.

- Većina objekata hidroelektrane nalazi se na teritoriji naše opštine. Glavna i dve pomoćne brane, cela akumulacija, kao i najveći deo hidrotunela. I sva eksproprisana zemlja za potrebe izgradnje HE "Dabar" pripada Nevesinju - istakao je Avdalović.

S druge strane, i načelnik opštine Bileća Miodrag Parežanin sazvao je sednicu lokalnog parlamenta, uz očekivanje da odbornici takođe jednoglasno podrže stav da sedište bude u Bileći.

Pozitivni efekti MINISTAR Petar Đokić prilikom obilaska radova podsetio je i na značaj "Elektroprivrede Republike Srpske" i Hidroelektrana na Trebišnjici, koje su nosioci projekta, te dodao da će pozitivni efekti rada HE "Dabar" biti višestruki za sve lokalne zajednice.

Prema nepotvrđenim informacijama sednica će biti održana i u opštini Berkovići, koja već godinama ukazuje na to da je prema prijeratnom projektu "Gornji Horizonti" upravo Berkovićima bilo namenjeno sedište HE "Dabar". Još 2013. tadašnji načelnik opštine Nenad Abramović izrazio je iznenađenje najavom tadašnjeg ministra Željka Kovačevića da će sedište biti u Bileći.

- Preratni projekat predviđao je da sedište bude u Berkovićima. Dabar je geografski pojam koji se pre svega vezuje za našu opštinu. Logika i istorija su na našoj strani - poručio je Abramović tada.

U međuvremenu, radove na ovom najvećem hidroenergetskom projektu u Srpskoj obišao je i ministar energetike Petar Đokić. Naglasio je da će HE "Dabar", u koju je uloženo 664 miliona KM, doneti višestruke benefite za istočnu Hercegovinu.

- Projekat obuhvata četiri opštine u krugu od 40 kilometara. Ključni objekat je tunel dug 12 kilometara, koji je praktično završen. To je izuzetan građevinski poduhvat, prvi takvog tipa u svetu u 21. veku - rekao je Đokić nakon sastanka sa kineskim partnerima i obilaska radova.