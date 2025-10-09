PRETRESI NA VIŠE LOKACIJA U TREBINJU I BILEĆI ZBOG PORESKE UTAJE: Na meti poslovanje hotela
NA području Trebinja sprovedena je velika policijska akcija u okviru koje su izvršeni pretresi na više lokacija, a kako nezvanično saznajemo, u fokusu istrage je poslovanje hotela "Central park", jednog od turističkih objekata koji se nalazi u samom centru grada.
Prema informacijama do kojih smo došli, policijski službenici su od ranih jutarnjih časova izvršili pretres prostorija samog hotela. Istovremeno, pretresene su i privatne adrese na kojima žive pojedini zaposleni u ovom objektu.
Pored prostorija hotela, pretreseni su i privatni i poslovni objekti koji su u vlasništvu osoba koje su poslovale sa hotelom "Central park", a među njima se nalaze knjigovođe, ali i turističke organizacije koje su sarađivale.
Prema našim saznanjima, pretresi su izvršeni na devet lokacija u Trebinju i jednoj u Bileći.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za vreme akcije oglasili su zvaničnim saopštenjem, potvrdivši da akciju sprovode pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP-a Srpske, u saradnji sa Policijskom upravom Trebinje i pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Trebinje.
Nema uhapšenih
IZVOR blizak istrazi potvrdio nam je da za sada nema uhapšenih, a da se trenutno izuzima obimna poslovna dokumentacija i računovodstveni zapisi za koje se sumnja da mogu poslužiti kao dokaz u postupku.
- Policijski službenici provode aktivnosti usmerene na dokazivanje krivičnih dela "zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja" i "utaja poreza i doprinosa" od strane jednog privrednog društva u Trebinju. U toku su pretresi na devet lokacija na području grada Trebinja u cilju pronalaženja predmeta koji potiču iz navedenih krivičnih dela - navedeno je u saopštenju MUP-a Srpske.
