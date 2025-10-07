SRPSKA PONOVO IMA INICIJATIVU: "Oni su vodili igru dok nisu raspisali izbore"

Republika Srpska

PREDSEDNIK Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da će sednice o referendumu i vršiocu dužnosti predsednika Republike Srpske biti održane onda kada to bude proizvodilo najbolje efekte za Srpsku.

- Dogovaramo se kada je to najbolje za Republiku Srpsku - rekao je Stevandić.

On je naveo da je prošlo vreme u kojem su drugi iznuđivali poteze Republici Srpskoj.

- Oni su vodili igru dok nisu raspisali izbore. Kada su raspisali izbore, izgubili su mogućnost da imaju inicijativu. Sada mi sve određujemo, uključujući i pobednika na izborima. Mi svoje poteze imamo kovertirane i povlačimo ih onda kada je to u interesu Republike Srpske - istakao je Stevandić

