SLOŽNO PROTIV NUKLEARNOG OTPADA: Vlada RS podelila zadatke zbog radiokativnog odlagališta u Trgovskoj gori

IZJAVA hrvatskog člana UO Nuklearne elektrane "Krško" (NE Krško) Saše Medakovića da će radioaktivni otpad iz tog postrojenja biti odlagan na Trgovskoj gori, kod Dvora na Uni i na granici sa Srpskom, upalio je sve alarme u Vladi Srpske i traži se brza reakcija svih resora.

Foto: Printskrin/Jutjub/AlDžazira

Kako bi se što konkretnije suprotstavili Hrvatskoj, da primi nuklearni otpad iz Slovenije i smesti ga na granici sa RS i tako ugrozi 250.000 ljudi koji žive u prečniku od 100 kilometara, svih 16 resora u Vladi RS dobilo je zadatke da doprinesu borbi protiv skladištenja radioaktivnog otpada na toj lokaciji.

- Pitanje odlaganja opasnog otpada na Trgovskoj gori direktno utiče i zadire u sve interese Srpske, kako u pogledu zaštite životne sredine, tako i u pravo lokalnih zajednica, ali i bezbednosti građana. Zbog toga smo predstavili našu informaciju na sednici Vlade, koja je jednoglasno usvojena - izjavio je ministar za prostorno uređenje i ekologiju Bojan Vipotnik.

Naveo je da su odlučili da iniciraju postupak uključivanja svih ministarstava u rešavanje tog problema.

- To znači da će svako ministarstvo u okviru svog resora i nadležnosti imati set aktivnosti kroz stručne radove i analize i na taj način doprineti dodatnoj argumentaciji prema ekspertskom i pravnom timu - izjavio je Vipotnik.

Ne poštuju konvencije MARIO Crnković kaže da Hrvatsku, koja je vlasnik polovine NE "Krško" u Sloveniji ne zanimaju nikakve konvencije, struka i dobrosusedski odnosi, njih samo zanima da što pre izguraju radioaktivne i druge opasne otpade u BiH. - Slepo se drže političke odluke iz 1999, kada su praktično odabrali Trgovsku goru, a sve drugo je bacanje prašine u oči. Potrebno je hitno reagovanje institucija ka Hrvatskoj, Sloveniji, EU, kao i međunarodnim organizacijama u vezi sa ovom problematikom - poručio je Crnković.

Kroz usvojeni dokument na sednici Vlade, pobrojane su pojedinačno aktivnosti svakog ministarstva koje bi trebalo da sprovedu u vezi sa ovom problematikom.

- Reč je o obimnom dokumentu. Tako na primer Ministarstvo porodice i sporta treba da ukaže na potencijalne probleme pronatalitetne i demografske politike, resor poljoprivrede kako bi sve uticalo na vode, zemljište, a Ministarstvo zdravlja ukazaće na potencijalne probleme kada je reč o zdravlju građana - kaže Vipotnik.

Predsednik Udruženja "Grin tim" Mario Crnković kaže da je skandalozna izjava Saše Medakovića i navodi da je ta vrsta pritiska i to pre pribavljanja dozvola, usmerena na mnoge, od građana koji će učestvovati u procesu donošenja odluka, preko službenika koji će obrađivati dokumente, do donosilaca odluka na različitim nivoima.

- Svi oni treba da pomisle da je to "gotova stvar", i da bilo koje akcije ili stavovi koji su u suprotnosti već donetoj odluci neće imati efekta - kaže Crnković.