RADIKALNI ISLAMISTI PROVOCIRAJU SRBE! Poslednjih dana incidenti na području Unsko-sanskog kantona u Federaciji BiH

U POSLEDNjIH desetak dana dva incidenta uznemirili su Srbe koji su ostali da žive u Unsko-sanskom kantonu. Prvo su salutirali u Bosanskom Petrovcu bivši vojnici tzv. Armije BiH i uzvikvali "Alahu egber", a samo par dana kasnije vehabija Adil Ćenanović, islamista iz Bihaća, uznemiravao je jednu porodicu jer se iz njihove kuće čula pesma "Veseli se srpski rode". Uzvikivao je ispred kuće "Tekbir" i "Alahu ekber". Zbog uznemiravanja policija USK podnela je krivičnu prijavu protiv Ćenanovića. Inače, njegovi profili na društvenim mrežama su puni slika radikalnih islamista.

Foto: Printskrin, Vikipedija

Sagovornici "Novosti" kažu da se veličanje radikalnog islama poklapa i sa političkom klimom u BiH gde je "političko Sarajevo" otvorilo "lov" na Srbe.

Stručnjak za bezbednost Slobodan Župljanin kaže da je opšte poznato da u Federaciji deluju radikalni islamistički pokreti, koji često pribegavaju planiranju i izvođenju terorističkih akcija u zemlji i inostranstvu. Ukazao je da je u poslednjim decenijama svaki teroristički napad u Evropi i svetu bio povezan sa islamističkim pokretima u BiH.

- To BiH svrstava u sam vrh lestvice zemalja koje predstavljaju bezbednosnu pretnju po mir i stabilnost u svetu - ističe Župljanin.

Naglasio je da blagonaklon odnos vlasti i pravosuđa u BiH ohrabruje islamističke pokrete da radikalnije deluju.

Vehabijska naselja i džemati DžEVAD Galijašević smatra da je bošnjačko društvo "islamistički radikalizovano i da su neki njegovi delovi integrisani u određene terorističke organizacije", te ukazuje da u BiH postoji 100 vehabijskih naselja i desetine paralelnih džemata. - U BiH 10.000 lica prolazi kroz bezbednosne evidencije kao izvor terorističke pretnje - izjavio je Galijašević.

- Većina pripadnika ili ne bude procesuirana ili dobije minimalne kazne - rekao je Župljanin.

Dževad Galijašević, ekspert za borbu protiv radikalnog islama, kaže da radikalni islam i vehabije imaju jako uporište u Bihaću i široj regiji oko ovog grada, još od završetka rata i nije iznađen što u ovom gradu proganjaju Srbe.

- Sa ovog područja je iseljeno oko 50.000 Srba, ali mržnja prema svemu što je srpsko je ostala. Na području Bihaća se održavaju i vojne vežbe vehabija, ali oni to zovu okupljanja - ističe Galijašević.

Oko Bihaća postoje i paradžemati koji okupljaju mlade Bošnjake i od njih prave radikalne islamiste.

Provokacija ĐORĐE Radanović, predsednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH kaže da očigledno postoji jedna želja da se isprovocira i to malo Srba što je ostalo u Petrovcu ili Bihaću, da im se jednostavno skrene pažnja da ni tu nisu dobro došli, da je to sada bošnjačko.

- Tako smo lane imali i ubistvo policajca u Bosanskoj Krupi nedaleko od Bihaća gde je ubica bio mladi vehabija obučavan u kampovima za radikalne islamiste - smatra Galijašević.