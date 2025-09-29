RADIKALNI ISLAMISTI PROVOCIRAJU SRBE! Poslednjih dana incidenti na području Unsko-sanskog kantona u Federaciji BiH
U POSLEDNjIH desetak dana dva incidenta uznemirili su Srbe koji su ostali da žive u Unsko-sanskom kantonu. Prvo su salutirali u Bosanskom Petrovcu bivši vojnici tzv. Armije BiH i uzvikvali "Alahu egber", a samo par dana kasnije vehabija Adil Ćenanović, islamista iz Bihaća, uznemiravao je jednu porodicu jer se iz njihove kuće čula pesma "Veseli se srpski rode". Uzvikivao je ispred kuće "Tekbir" i "Alahu ekber". Zbog uznemiravanja policija USK podnela je krivičnu prijavu protiv Ćenanovića. Inače, njegovi profili na društvenim mrežama su puni slika radikalnih islamista.
Sagovornici "Novosti" kažu da se veličanje radikalnog islama poklapa i sa političkom klimom u BiH gde je "političko Sarajevo" otvorilo "lov" na Srbe.
Stručnjak za bezbednost Slobodan Župljanin kaže da je opšte poznato da u Federaciji deluju radikalni islamistički pokreti, koji često pribegavaju planiranju i izvođenju terorističkih akcija u zemlji i inostranstvu. Ukazao je da je u poslednjim decenijama svaki teroristički napad u Evropi i svetu bio povezan sa islamističkim pokretima u BiH.
- To BiH svrstava u sam vrh lestvice zemalja koje predstavljaju bezbednosnu pretnju po mir i stabilnost u svetu - ističe Župljanin.
Naglasio je da blagonaklon odnos vlasti i pravosuđa u BiH ohrabruje islamističke pokrete da radikalnije deluju.
Vehabijska naselja i džemati
DžEVAD Galijašević smatra da je bošnjačko društvo "islamistički radikalizovano i da su neki njegovi delovi integrisani u određene terorističke organizacije", te ukazuje da u BiH postoji 100 vehabijskih naselja i desetine paralelnih džemata.
- U BiH 10.000 lica prolazi kroz bezbednosne evidencije kao izvor terorističke pretnje - izjavio je Galijašević.
- Većina pripadnika ili ne bude procesuirana ili dobije minimalne kazne - rekao je Župljanin.
Dževad Galijašević, ekspert za borbu protiv radikalnog islama, kaže da radikalni islam i vehabije imaju jako uporište u Bihaću i široj regiji oko ovog grada, još od završetka rata i nije iznađen što u ovom gradu proganjaju Srbe.
- Sa ovog područja je iseljeno oko 50.000 Srba, ali mržnja prema svemu što je srpsko je ostala. Na području Bihaća se održavaju i vojne vežbe vehabija, ali oni to zovu okupljanja - ističe Galijašević.
Oko Bihaća postoje i paradžemati koji okupljaju mlade Bošnjake i od njih prave radikalne islamiste.
Provokacija
ĐORĐE Radanović, predsednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH kaže da očigledno postoji jedna želja da se isprovocira i to malo Srba što je ostalo u Petrovcu ili Bihaću, da im se jednostavno skrene pažnja da ni tu nisu dobro došli, da je to sada bošnjačko.
- Tako smo lane imali i ubistvo policajca u Bosanskoj Krupi nedaleko od Bihaća gde je ubica bio mladi vehabija obučavan u kampovima za radikalne islamiste - smatra Galijašević.
EKSKLUZIVNO - GENERAL PONOVO U SVOJOJ SRBIJI: Nebojša Pavković sleteo u Beograd (FOTO)
GENERAL Nebojša Pavković sleteo je u Srbiju.
28. 09. 2025. u 17:53
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
LjUTILA SE: Bora i Brega pijani napisali pesmu, posvetili je PEVAČICI - dugo nije pričala sa Goranom
U VREME stare Jugoslavije, tačnije osamdesetih godina prošlog veka, vladao je popriličan rivalitet između dve najpopularnije grupe - "Bijelog dugmeta" i "Riblje čorbe".
28. 09. 2025. u 08:33
Komentari (0)