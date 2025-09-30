ODRŽAN PRVI „MEDITERRANEAN GAMING FESTIVAL“: Trebinje centar gejminga

TREBINjE je bilo domaćin prvog Mediterranean Gaming Festival Trebinje 2025, jedinstvenog događaja koji je po prvi put organizovan u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i širem mediteranskom regionu.

D. Curać

Pod sloganom "Igraj, stvaraj, poveži se: Game Up The Mediterranean" festival je okupio oko 200 vodećih svetskih stručnjaka iz oblasti gejminga, e-sporta, kreativnih industrija i digitalnih inovacija, kao i stotinu učesnika iz više od 20 zemalja Evrope, Bliskog istoka i Severne Afrike.

Ante Šaravanja, predsednik E-sport saveza BiH, zahvalio je organizatorima i partnerima na podršci.

- Velika zahvalnost organizatorima što su omogućili da se u Trebinju održi ovako značajan događaj. Ovo je prilika da zajedno radimo na budućnosti, spajamo industrije i otvaramo prostor za nove ideje - istakao je Šaravanja.

Predsednik E-sport saveza Srpske i generalni sekretar E-sport saveza BiH Goran Kuzmić podsetio je da gejming i e-sport već imaju snažno uporište u regionu.

Tržište od 12 milijardi evra PREMA podacima organizatora, mediteransko gejming tržište procenjuje se na više od 12 milijardi evra, sa snažnim trendom rasta. Samo tržište Bliskog istoka očekuje skok sa 7,04 milijarde dolara u 2025. na skoro 12 milijardi u 2030. godini.

- U Modriči smo pokrenuli prvu profesionalnu e-sport ligu sa 85 igrača koji ostvaruju iznadprosečne prihode. Na taj način pokazali smo da e-sport može biti profesija, a ne gubljenje vremena. Posebno mi je drago što smo u Trebinje doveli učesnike iz 20 zemalja i pokazali potencijal ove industrije - rekao je Kuzmić.

Tokom dva dana festivala posetioci su mogli da učestvuju u e-sport turnirima, prate developerske radionice, masterklas predavanja i VR/AR prezentacije, kao i da prisustvuju panelima sa svetskim stručnjacima. Vizija festivala je da Trebinje postane centar digitalne kulture i kreativnosti u ovom delu Evrope.

Ciljevi festivala obuhvataju promociju razvoja gejming industrije i e-sporta, povezivanje developera, dizajnera, investitora i kulturnih lidera, uključivanje mladih u digitalno preduzetništvo, kao i podsticanje povezivanja gejminga sa turizmom, gastronomijom i kulturnim nasleđem Mediterana. Poseban segment bila je i dodela nagrada Mediterranean Gaming Awards.

Festival je održan pod pokroviteljstvom Grada Trebinja, uz podršku brojnih institucija, kompanija i međunarodnih partnera, a svečano ga je u Kulturnom centru Trebinje otvorio Denis Šulić, ministar trgovine i turizma RS.