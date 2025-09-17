ZAHVALJUJUĆI DODIKU U PREBILOVCE KOD ČAPLJINE USKORO STIŽE PITKA VODA: Selo stradanja dobija novu šansu za život

ZAHVALjUJUĆI predsedniku Miloradu Dodiku, selo Prebilovci kod Čapljine uskoro bi trebalo da dobije vodu. Iz njegovog kabineta obezbeđeno je 300.000 KM za završetak vodovodne mreže u tom srpskom povratničkom naselju. Time bi Prebilovčani posle decenija čekanja konačno dobili osnovne uslove za dostojan život.

FOTO SRNA

Mnoge generacije su se snalazile koristeći vodu iz čatrnja, koje su često presušivale. Vest o obezbeđenom novcu meštane je obradovala i, kako sami kažu, donela novu nadu.

- To mi je bilo kao da sam se rodio drugi put, da vam pošteno kažem. Vodovod je započet još pre rata, samodoprinosima svih meštana, bez obzira na to gde su živeli - ispričao je Vaso Bulut, stanovnik Prebilovaca.

Aleksa Dragićević, predsednik MZ Prebilovci, ističe da je reč o istorijskom trenutku:

- Nema čoveka u Prebilovcima i među našim ljudima u dijaspori da nije s oduševljenjem primio vest da ćemo napokon dobiti osnovni uslov za život - pitku vodu.

Manastirski kompleks PREDSEDNIK Milorad Dodik u avgustu je u Prebilovcima najavio izgradnju manastirskog kompleksa i spomen-obeležja sa nacionalnim značajem. U ovom mestu 2015. sagrađen je i osveštan Hram Hristovog Vaskrsenja, u znak sećanja na oko 4.000 Srba Donje Hercegovine koje su ustaše ubile u Drugom svetskom ratu, a koje je iste godine SPC kanonizovala.

Prebilovčani su do sada koristili tehničku vodu iz bušotine. Pre desetak godina Vlada Srpske finansirala je izgradnju glavnog cevovoda kroz selo i obnovu kompenzacionog bazena, ali projekat nikada nije završen.

- Dozvola je izdata još devedesetih godina, pred rat. Izgrađen je glavni cevovod do crpne stanice dužine 2.000 metara i dalje do vodospreme, ali vodu nikada nismo uspeli da pustimo. Sada, zahvaljujući vlastima Republike Srpske, Gradskoj upravi Čapljina i našem komunalnom preduzeću, sve je spremno da zajedničkim snagama završimo ovaj projekat - rekao je Dragićević.

Direktor Komunalnog preduzeća u Čapljini Ante Maslać, potvrdio je da će opština učestvovati sa 140.000 maraka.

Planirano je da na gradsku mrežu bude priključeno 40 domaćinstava, ali i Hram Hristovog Vaskrsenja, konak u izgradnji, sportski teren i Dom kulture. Radovi bi trebalo da počnu čim novac bude uplaćen, a rok za završetak je šest meseci.

Prebilovci su simbol stradanja srpske Hercegovine u vreme NDH i najstradalnije selo u Evropi u Drugom svetskom ratu, kada je u avgustu 1941. od oko 1.000 stanovnika ubijeno njih 823, uglavnom žena i dece.

Danas u selu živi 45 stanovnika, a uz Hram se gradi i konak kako bi se oformio manastir.