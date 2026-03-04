Republika Srpska

TREBINJE DOBILO SISTEM ZA RANO OTKRIVANJE POŽARA: Kamere i senzori u službi bezbednosti

Dubravko Curac

04. 03. 2026. u 06:30

GRAD Trebinje uveo je automatizovani sistem za rano otkrivanje požara koji će omogućiti efikasniju i bržu intervenciju vatrogasnih jedinica, kao i smanjenje rizika od materijalne štete i ljudskih žrtava.

ТРЕБИЊЕ ДОБИЛО СИСТЕМ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ ПОЖАРА: Камере и сензори у служби безбедности

Foto Grad Trebinje

U prvoj fazi projekta postavljena su tri senzora i tri savremene PTZ kamere na planini Leotar i brdu Humac, čime je započeto pokrivanje šireg područja grada.

Oprema omogućava detekciju dima i požara na udaljenosti do 20 kilometara, uz detaljan vizuelni prikaz terena. Kako je saopšteno iz Gradskog operativnog centra, sistem je već u funkciji i prati se 24 časa dnevno.

- Senzori i kamere omogućavaju kontrolnim jedinicama da detektuju ranu pojavu dima i požara u širem okruženju grada, nakon čega se signal prosleđuje vatrogasnim jedinicama koje deluju na terenu - rekao je Srđan Vučinić iz Operativnog centra.

Naredne faze projekta predviđaju postavljanje iste opreme na vrhovima oko grada, kao i u zoni Bilećkog jezera i Ljubinja, kako bi se obezbedila potpuna pokrivenost terena bez takozvanih mrtvih tačaka. Planirana je i izgradnja kontrolnog centra u okviru gradske vatrogasne jedinice, što će dodatno unaprediti procenu situacije i koordinaciju na terenu.

Vežba vatrogasaca

U ISTO vreme održana je i obuka tehničke intervencije za pripadnike svih vatrogasnih jedinica iz Hercegovine. Tokom obuke izvedene su pokazne vežbe i aktivnosti u simuliranim uslovima saobraćajnih nezgoda.

Svi operativci prošli su obuku za rad sa novim sistemom - od upravljanja kamerama i reagovanja na alarme, do prosleđivanja informacija vatrogascima i vođenja evidencije.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić istakao je da je reč o jednom od retkih sistema ove vrste u regionu.

- Moramo svi preuzeti maksimalnu odgovornost, od uočavanja do procene da li treba poslati jedinicu. Kamere će omogućiti da požar uočimo na vreme i reagujemo što pre, kako bismo sprečili ljudske žrtve i smanjili materijalnu štetu - poručio je Ćurić.

On je dodao da je ljudski faktor uzrok više od 90 odsto požara na području Trebinja i okoline, zbog čega je, kako je naveo, neophodno dodatno raditi na prevenciji, ali i biti spreman za brzu reakciju.

