PRVA OPTUŽNICA SKAJ DOKAZIMA: Okružni sud u Istočnom Sarajevu potvrdio tužbu tamošnjeg OJT
OKRUŽNO javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu podiglo je optužnicu protiv 11 osoba uhapšenih u akciji "Kode", zbog sumnje da su kao grupa trgovali drogom na području Istočnog Sarajeva, a optužnicu je potvrdio Okružni sud u Istočnom Sarajevu.
Ovo je prva optužnica sa dokazima iz skaj-aplikacije koju je podiglo neko tužilaštvo iz Republike Srpske.
Kako je saopštilo OJT Istočno Sarajevo, optuženi su Branislav Janjić, Biljana Janjić, Bojan Rističević, Boris Mitrović, Milan Međo, Emina Mašić, Igor Cicović, Dragomir Pandurević, Goran Grbović, Neđeljko Stupar i Momčilo Stupar.
Svima je na teret stavljeno krivično delo neovlašćena proizvodnja i promet drogom.
- Navedena lica se sumnjiče da su krivično delo počinili na način da su u periodu od 2020. do novembra 2023. godine, kao organizovana grupa, a po prethodnom dogovoru na području Istočnog Sarajeva ostvarili veći broj komunikacija putem skaj-aplikacije namenjene za ostvarivanje zaštićene, kriptovane komunikacije i dogovorili vreme, mesto, cenu i količinu droge kanabis, kokain, ekstazi, heroin i spid - navodi se u saopštenju.
Elezova grupa
INAČE, prema podacima iz istrage većina uhapšenih dilera ima "bogate" dosijee i dovodi se u vezu sa kriminalnom grupom Darka Eleza.
Prema informacijama iz istrage, sumnja se da je ova grupa trgovinom droge "zaradila" oko 2.750.000 KM.
Tokom realizacije akcije iz policije je ranije saopšteno da je uhapšena grupa u pomenutoj akciji prokrijumčarila oko 20 kilograma kokaina, 130 kilograma marihuane, 52.000 komada tableta ekstazija, 60 kilograma amfetamina, određenu količinu heroina i supstanci za proizvodnju droge.
