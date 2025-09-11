Republika Srpska

PRVA OPTUŽNICA SKAJ DOKAZIMA: Okružni sud u Istočnom Sarajevu potvrdio tužbu tamošnjeg OJT

Srđan Mišljenović

11. 09. 2025. u 05:00

OKRUŽNO javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu podiglo je optužnicu protiv 11 osoba uhapšenih u akciji "Kode", zbog sumnje da su kao grupa trgovali drogom na području Istočnog Sarajeva, a optužnicu je potvrdio Okružni sud u Istočnom Sarajevu.

ПРВА ОПТУЖНИЦА СКАЈ ДОКАЗИМА: Окружни суд у Источном Сарајеву потврдио тужбу тамошњег ОЈТ

Foto: Darko Dozet

Ovo je prva optužnica sa dokazima iz skaj-aplikacije koju je podiglo neko tužilaštvo iz Republike Srpske.

Kako je saopštilo OJT Istočno Sarajevo, optuženi su Branislav Janjić, Biljana Janjić, Bojan Rističević, Boris Mitrović, Milan Međo, Emina Mašić, Igor Cicović, Dragomir Pandurević, Goran Grbović, Neđeljko Stupar i Momčilo Stupar.

Svima je na teret stavljeno krivično delo neovlašćena proizvodnja i promet drogom.

- Navedena lica se sumnjiče da su krivično delo počinili na način da su u periodu od 2020. do novembra 2023. godine, kao organizovana grupa, a po prethodnom dogovoru na području Istočnog Sarajeva ostvarili veći broj komunikacija putem skaj-aplikacije namenjene za ostvarivanje zaštićene, kriptovane komunikacije i dogovorili vreme, mesto, cenu i količinu droge kanabis, kokain, ekstazi, heroin i spid - navodi se u saopštenju.

Elezova grupa

INAČE, prema podacima iz istrage većina uhapšenih dilera ima "bogate" dosijee i dovodi se u vezu sa kriminalnom grupom Darka Eleza.

Prema informacijama iz istrage, sumnja se da je ova grupa trgovinom droge "zaradila" oko 2.750.000 KM.

Tokom realizacije akcije iz policije je ranije saopšteno da je uhapšena grupa u pomenutoj akciji prokrijumčarila oko 20 kilograma kokaina, 130 kilograma marihuane, 52.000 komada tableta ekstazija, 60 kilograma amfetamina, određenu količinu heroina i supstanci za proizvodnju droge.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VOZUĆANI ČUVAJU SEĆANJE NA PROTERANE SRBE: Maršom Stazama egzodusa, obeleženo 30 godina od progona meštana
Republika Srpska

0 0

VOZUĆANI ČUVAJU SEĆANJE NA PROTERANE SRBE: Maršom "Stazama egzodusa", obeleženo 30 godina od progona meštana

SRBI iz Vozuće koji su u proteklom ratu proterani sa vekovnih ognjišta u ofanzivi tzv. Armije BiH održali su marš "Stazama egzodusa", povodom obeležavanja 30 godina od progona Srba sa područja Vozuće, doline reke Krivaje i južnog Ozrena. Marš više stotina učesnika krenuo je od sela Tumare na Ozrenu ka naselju Stog kod Vozuće u opštini Zavidovići. Na završetku marša u Stogu, u Crkvi Sv.Đorđa služena je liturgija i parastos za poginule na vozućkom frontu.

11. 09. 2025. u 05:00

SARAJEVO OSPORAVA NOVU VLADU SRPSKE: U Ustavni sud Bosne i Hercegovine upućene apelacije bošnjačkih političara
Republika Srpska

0 0

SARAJEVO OSPORAVA NOVU VLADU SRPSKE: U Ustavni sud Bosne i Hercegovine upućene apelacije bošnjačkih političara

NOVI saziv Vlade RS na čelu sa premijerom Savom Minićem preuzela je dužnost u utorak, ali već se suočava sa pravnim problemima. Naime, nakon što su iz sarajevskih stranaka "trojke" odnosno SDP, NiP i Naše stranke saopštili da su Ustavnom sudu BiH poslali zahtev kojim osporavaju izbor nove Vlade RS, i Klub Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine (PS) BiH podneo je sličan zahtev.Delegati u Klubu Bošnjaka u Domu naroda zahtevom Ustavnom sudu BiH traže ocenu usklađenosti sa Ustavom BiH Odluke o izboru predsednika Vlade Srpske.

10. 09. 2025. u 05:00

TRI DECENIJE OD NATO AGRESIJE NA SRPSKU: Ubijana i deca i vojnici
Republika Srpska

0 0

TRI DECENIJE OD NATO AGRESIJE NA SRPSKU: Ubijana i deca i vojnici

STRAŠNO je kada troje dece odgajite i izgubite u 15 dana. Ovo je izjavila u Istočnom Sarajevu Mirjana Galinac, majka prvih civilnih žrtava NATO agresije na Republiku Srpsku iz septembra 1995. godine, Radenka i Radmile Galinac. U Istočnom Sarajevu je juče obeležno tri decenije od početka NATO bombardovanja Srpske, a 9. septembra se u RS obeležava kao Dana sećanja na žrtve NATO bombardovanja.

10. 09. 2025. u 05:00

Politika
Tenis
Fudbal
Vojin Đorđević: VODAVODA je odabrala nas

Vojin Đorđević: VODAVODA je odabrala nas