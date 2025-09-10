SARAJEVO OSPORAVA NOVU VLADU SRPSKE: U Ustavni sud Bosne i Hercegovine upućene apelacije bošnjačkih političara

NOVI saziv Vlade RS na čelu sa premijerom Savom Minićem preuzela je dužnost u utorak, ali već se suočava sa pravnim problemima. Naime, nakon što su iz sarajevskih stranaka "trojke" odnosno SDP, NiP i Naše stranke saopštili da su Ustavnom sudu BiH poslali zahtev kojim osporavaju izbor nove Vlade RS, i Klub Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine (PS) BiH podneo je sličan zahtev.Delegati u Klubu Bošnjaka u Domu naroda zahtevom Ustavnom sudu BiH traže ocenu usklađenosti sa Ustavom BiH Odluke o izboru predsednika Vlade Srpske.

Vlada RS foto Vlada RS

Kao i stranke "trojke" i Klub Bošnjaka u Domu naroda od Ustavnog suda BiH zatražio je donošenje privremene mere, odnosno da sud donese privremenu meru da se odluke koje se odnose na izbor nove Vlade RS stave van snage i to do konačne odluke Ustavnog suda BiH. I jednima i drugima sporno je to što je mandatara za sastav nove Vlade RS imenovao Milorad Dodik, kojem je kako navode CIK oduzela mandat predsednika Republike Srpske.

Bošnjaci smatraju da Dodik na to nije imao pravo jer mu je pre odluke o mandataru prestao mandat predsednika Srpske.

S druge strane, zvaničan stav koji je došao iz Kabineta predsednika RS je da je Dodik mandatara imenovao pre nego što mu je uručena odluka Apelacionog odeljenja Suda BiH u vezi sa odlukom CIK kojom je Dodiku oduzet mandat.

Premijer RS, Savo Minić, izjavio je da je sve u vezi imenovanja nove Vlade Srpske legalno i da će apelacija koju su delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH poslali Ustavnom sudu BiH zbog odluke o njenom imenovanju, proći onako kako treba.

Stanje u "Šumama" prioritet PREDSEDNIK Vlade RS rekao je da će do kraja godine biti preduzeti značajni koraci kada je reč o saniranju stanja u preduzeću "Šume rS" i da će na to posebno obratiti pažnju budući da je u prethodnom periodu vodio Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. - Sebi u obavezu ostavljam stanje u "Šumama". Postoje bitne aktivnosti koje će napraviti ogroman pomak - rekao je Minić.

- Oni rade svoj posao, a mi ćemo svoj. Ne želim se time baviti. Oni i deo opozicionih medija pričaju svoju priču, mi svoju - poručio je Minić.

Premijer Minić izjavio je da će u četvrtak, 11. septembra, biti održana redovna sednica novog saziva Vlade Srpske.

- Svi materijali će biti blagovremeno objavljeni, mediji će imati predlog dnevnog reda za predstojeću sednicu - rekao je Minić.

On je istakao da će ministri morati da napišu šta će uraditi u prvih sto dana.

- Ministri koji su do sada bili to će dostaviti do petka, a novi do ponedeljka - poručio je Minić i dodao da će naredne sedmice biti održana zajednička sednica vlada Srpske i Srbije.