DODIK SUTRA U MOSKVI SA LAVROVOM: Jedna od tema razgovora i situacija u BiH

MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov sastaće se 9. septembra u Moskvi sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova Rusije.

Milorad Dodik i Sergej Lavrov

„Očekuje se da će razgovarati o aktuelnim pitanjima jačanja partnerstva sa Republikom Srpskom, problemima postkonfliktnog rešavanja situacije u Bosni i Hercegovini i situaciji na Zapadnom Balkanu“, saopštilo je Ministarstvo.

U saopštenju se naglašava da je poslednjih godina došlo do ozbiljnog usložnjavanja unutrašnje političke situacije u Bosni i Hercegovini, izazvanog rastućim neokolonijalnim mešanjem Zapada u unutrašnje poslove Republike Srpske, uključujući i napore „samoproglašenog visokog predstavnika Kristijana Šmita“.

„Rusija najoštrije osuđuje pokušaje zapadnjaka da beskrupuloznim metodama uklone sa političke scene legalno izabranog i legitimnog predsednika Republike Srpske Milorada Dodika. Nepravedna krivična presuda koja mu je izrečena po fabrikovanom krivičnom postupku, zajedno sa politički motivisanom odlukom Centralne izborne komisije BiH da opozove predsednički mandat Miloradu Dodiku, nosi značajan destabilizujući potencijal“, zaključuje se u saopštenju.

