DODIKU ZATVORSKA KAZNA ZAMENJENA NOVČANOM
SUD BiH doneo je rešenje po kom se izrečena kazna zatvora predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku preinačava u novčanu kaznu.
- Odlučujući o zahtevu odbrane osuđenog Milorada Dodika, za zamenu izrečene kazne zatvora novčanom kaznom, Sud je, shodno zakonskim propisima, doneo rešenje kojim je nakon izjašnjenja Tužilaštva BiH usvojen navedeni predlog odbrane, te je Miloradu Dodiku izrečena kazna zatvora zamenjena novčanom kaznom - naveli su iz Suda BiH.
(RTRS)
