m:tel - najpoželjniji poslodavac u sektoru telekomunikacija u BiH

RADOVAN Karadžić, prvi predsednik Republike Srpske, trpi neviđenu torturu u britanskom kazamatu, i sve teže može da stupi u kontakt sa porodicom. On ima karticu za fiksni telefon koju može upotrebljavati svaka četiri sata. To je jedna od sankcija. Prvo nije mogao da zove nikako, pa je zatim odobren jedan poziv sedmično, na pet minuta, uz uslov da se razgovor vodi isključivo na engleskom jeziku. On bi realno mogao da telefonira koliko god ima novca na kartici, ali - ne, Radovan za svoje pare nema to pravo. Oko 18 meseci može da telefonira samo nakon četiri sata od prethodno obavljenog poziva. Za to vreme, najmanje dva poziva dnevno računaju mu kao ostvarene pozive, iako se nismo čuli, niti imamo propušten poziv.