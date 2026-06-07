Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

В.М.

07. 06. 2026. u 06:30

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за недељу

Raul ARBOLEDA / AFP / Profimedia

Nedelja

21.00 Maroko - Norveška |1-3&||1-3 (1.95)

22.00 Ekvador - Gvatemala 1&2-6 (1.45)
1.00 Kolumbija - Jordan 1&2-6 (1.45)

Ukupna kvota: 4.10

Norvežani vole da igraju otvoreno, na gol više, dok su Marokanci taktički disciplinovanija ekipa i trebali bi gledati vrlo zanimljiv, ujednačen meč između njih.

Uz to tipujemo rutinske pobede Ekvadora, odnosno Kolumbije koji su daleko kvalitetniji od svojih rivala i trebali bi slaviti na generalnim probama za predstojeće Svetsko prvenstvo.

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