NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

Raul ARBOLEDA / AFP / Profimedia

Nedelja 21.00 Maroko - Norveška |1-3&||1-3 (1.95)



1.00 Kolumbija - Jordan 1&2-6 (1.45) 22.00 Ekvador - Gvatemala 1&2-6 (1.45)1.00 Kolumbija - Jordan 1&2-6 (1.45) Ukupna kvota: 4.10

Norvežani vole da igraju otvoreno, na gol više, dok su Marokanci taktički disciplinovanija ekipa i trebali bi gledati vrlo zanimljiv, ujednačen meč između njih.

Uz to tipujemo rutinske pobede Ekvadora, odnosno Kolumbije koji su daleko kvalitetniji od svojih rivala i trebali bi slaviti na generalnim probama za predstojeće Svetsko prvenstvo.

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