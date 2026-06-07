Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

07. 06. 2026. u 08:00

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

ANGELA WEISS / AFP / Profimedia

Nedelja

16.00 Treleborg - Skovde AIK |1+&2+ (1.34)

17.00 Ranhajm - Stronmen |1+&2+ (1.26)
22.00 Ekvador - Gvatemala 1 (1.19)

Ukupna kvota: 2.01

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