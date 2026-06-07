DOLAZI VREME EKSPLOZIVNOG TENISA: Anri Lekont, teniska legenda, ekskluzivno za "Novosti"

Velika iznenađenja dogodila su se na ovogodišnjem Rolan Garosu. Došlo je do prave "seče" favorita.

Foto: Goran Čvorović

Ovaj fenomen će se još dugo prepričavati. Na neke je, svakako, uticala i izuzetno visoka temperatura koja je prve nedelje pržila nad terenima u Bulonjskoj šumi. Po svemu, očigledno je da je reč o drugačijem, posebnom izdanju pariskog grend slema u kome mlade snage dolaze do izražaja. Put im se otvorio da dotaknu srećnu zvezdu.

- Tenis se menja. Nije to nikakva katastrofa. Dolazi nova generacija. Tačno je da su vremenski uslovi bili kobni za neke, čak i za najbolje. Ali, drugi su uspeli bolje da se prilagode. Prihvatimo da stižu mladi igrači. To je proces koji je pozitivan – ističe u ekskluzivnom razgovoru za "Novosti" legenda francuskog i svetskog tenisa Anri Lekont.

• Nažalost, i Novak Đoković je prerano eliminisan?

- Šteta zbog Novaka. Za njega je sigurno to bio težak udarac. Igrao je protiv nekoga ko je prikazao izuzetan tenis u najvažnijim trenucima meča.

• A Siner?

- Za mene je to zagonetka. Voditi 5:1 u trećem setu, a ne uspeti da odserviraš makar jedan as ili da pokušaš nešto drugačije. Ne razumem. Ne znam šta se dogodilo. Nemamo odgovor. Neverovatno je to što se desilo.

• Možda su teški vremenski uslovi takođe odigrali ulogu?

- Da, vrućina je sigurno imala veliki uticaj. Ali, mislim da je on pre svega igrao previše. Trebalo je malo da uspori. Da, recimo ne igra Madrid, možda samo Rim. Posle je uvek lako biti pametan, ali ja sam to govorio i ranije. Previše je igrao.

• Pokušavaju li ove mlade generacije, poputAlkaraza i Sinera, previše da igraju, iz želje da bi sustigli i prestigli Đokovića, Nadala, Federera?

- Neće oni sustići prethodnike na taj način. Ne možeš da ih dostigneš, ako se ne organizuješ dobro, ako se ne pripremaš tokom cele godine. Upravo su to radili najbolji, njih trojica. To što su uradili je fantastično. Ovi mlađi ih sada prate. Pogotovo što se tenis danas dodatno promenio. Udara se jače, lopte su teže. Tu su i reketi i žice... A ljudsko telo ipak ima svoje granice.

• Tenis postaje sve agresivniji?

- Tenis evoluira. Napada se više, češće se ide napred. Igra je još eksplozivnija. A stariji igrači su ipak nešto sporiji. Mladi danas igraju tenis koji nastavlja da se razvija.

• Mali broj tenisera, i to samo na vrhunskom nivou, može da živi od ovog sporta. Šta učiniti da bi to mogli i ostali, ne samo do 150. mesta, već možda i do hiljaditog, ili dalje, da bi i deca koja danas počinju da se bave ovim sportom jednoga dana mogla da se nadaju?

- ATP može mnogo da uradi za igrače koji su daleko od vrha, kako bi im pomogao da finansiraju putovanja. To je pitanje koje još treba da se razmotri i urediti. Takođe, klubovi i savezi mogu mnogo da pomognu. U Francuskoj je to možda moguće, ali u nekim drugim zemljama mnogo je komplikovanije.