RUSKI ŠTIT ĆE BITI NEPROBOJAN: Putin najavio neverovatnu promenu u odbrani Moskve

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin je nakon najnovijih napada Ukrajinaca naveo da će Moskva morati dodatno da ojača PVO.

Foto: Tanjug/AP/Vyacheslav Prokofyev

Rekao je da će Rusija ojačati protivvazduhoplovnu odbranu nakon ukrajinskih udara koji su pogodili i dubinu ruske teritorije, uključujući područje oko Saint Petersburg. Priznao je da pojedini dronovi ipak uspevaju da prođu odbranu.

Ukrajinske napade je opisivao kao „krvave zločine“ i najavio odgovor Rusije.

Istovremeno je odbacio predlog Vladimira Zelenskog za direktan sastanak, rekavši da „za sada ne vidi smisao“ u takvom susretu i da Ukrajina prvo treba da prihvati određene uslove za pregovore.

Putin je takođe ponovio stav da Rusija namerava da nastavi sa svojim ratnim ciljevima i izrazio uverenje da će Rusija ostvariti svoje ciljeve u ratu.