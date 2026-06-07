RUSKI ŠTIT ĆE BITI NEPROBOJAN: Putin najavio neverovatnu promenu u odbrani Moskve
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin je nakon najnovijih napada Ukrajinaca naveo da će Moskva morati dodatno da ojača PVO.
Rekao je da će Rusija ojačati protivvazduhoplovnu odbranu nakon ukrajinskih udara koji su pogodili i dubinu ruske teritorije, uključujući područje oko Saint Petersburg. Priznao je da pojedini dronovi ipak uspevaju da prođu odbranu.
Ukrajinske napade je opisivao kao „krvave zločine“ i najavio odgovor Rusije.
Istovremeno je odbacio predlog Vladimira Zelenskog za direktan sastanak, rekavši da „za sada ne vidi smisao“ u takvom susretu i da Ukrajina prvo treba da prihvati određene uslove za pregovore.
Putin je takođe ponovio stav da Rusija namerava da nastavi sa svojim ratnim ciljevima i izrazio uverenje da će Rusija ostvariti svoje ciljeve u ratu.
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