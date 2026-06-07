Svet

RUSKI ŠTIT ĆE BITI NEPROBOJAN: Putin najavio neverovatnu promenu u odbrani Moskve

Симеуновић А. Милош

07. 06. 2026. u 08:08 >> 08:08

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PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin je nakon najnovijih napada Ukrajinaca naveo da će Moskva morati dodatno da ojača PVO.

РУСКИ ШТИТ ЋЕ БИТИ НЕПРОБОЈАН: Путин најавио невероватну промену у одбрани Москве

Foto: Tanjug/AP/Vyacheslav Prokofyev

Rekao je da će Rusija ojačati protivvazduhoplovnu odbranu nakon ukrajinskih udara koji su pogodili i dubinu ruske teritorije, uključujući područje oko Saint Petersburg. Priznao je da pojedini dronovi ipak uspevaju da prođu odbranu.

Ukrajinske napade je opisivao kao „krvave zločine“ i najavio odgovor Rusije.

Istovremeno je odbacio predlog Vladimira Zelenskog za direktan sastanak, rekavši da „za sada ne vidi smisao“ u takvom susretu i da Ukrajina prvo treba da prihvati određene uslove za pregovore.

Putin je takođe ponovio stav da Rusija namerava da nastavi sa svojim ratnim ciljevima i izrazio uverenje da će Rusija ostvariti svoje ciljeve u ratu.

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