UKLETI NOSAČ AVIONA NAPUSTIO NORVEŠKU: Svi su mislili da je rutinski kvar, a sada je isplivala surova istina o britanskom ponosu

NOSAČ aviona HMS Princ od Velsa završio je period održavanja u Stavangeru, u Norveškoj, i spreman je da nastavi operaciju Fajerkrest, objavila je u subotu posada broda.

Foto: US Navy photo by Dane Wiedmann





Boravak u Stavangeru je produžen kako bi se rešilo ono što je Ministarstvo odbrane opisalo kao „manji tehnički problem“ (Kritičan otkaz pogona u maju: Nakon zimskih havarija, pregledom u maju otkriveno je da su hladnoća i naprezanje izazvali mikro-pukotine i teška oštećenja na glavnim ventilima i sistemima za prenos snage. Brod je zvanično proglašen nesposobnim za plovidbu preko otvorenog mora. Specijalna operacija "Krpljenje u fjordu" (Jun 2026): Pošto Norveška nema suvi dok koji može da primi ovu grdosiju od 65.000 tona, popravka se radi "na živo" u luci. Britanska mornarica je u maju oformila vazdušni most kojim neprekidno prebacuje delove, a tokom ovog juna ronioci i teški inženjeri pokušavaju da izvrše složene podvodne popravke na pogonskom sistemu direktno u hladnoj norveškoj vodi-prim. aut.) identifikovan tokom posete broda.

Foto: gov.uk/ministry-of-defence

„HMS Princ od Velsa trenutno obavlja posetu luci Stavanger kao deo raspoređivanja Udarne grupe nosača aviona preko Severnog Atlantika i Arktika, očekujemo da će isploviti u narednim danima“, rekao je portparol Ministarstva odbrane.

Maintenance complete. Store ship complete. All done whilst remaining operational at all times. The Nation's Flagship is good to go for the next phase of Operation Firecrest. Standby for Lightning ⚡️✈️🇬🇧. pic.twitter.com/vMo1e15O8J — HMS Prince of Wales (@HMSPWLS) June 6, 2026

Operaciju „Fajerkrest“ najavio je premijer Kir Starmer na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji 14. februara 2026. godine. Raspoređivanje šalje britansku udarnu grupu nosača aviona (Britanija nema udarnu grupu već je ona sastavljena od brodova više NATO zemalja), predvođenu HMS Princom od Velsa, preko Severnog Atlantika i na Daleki sever kao odgovor na povećanu rusku pomorsku aktivnost u regionu. Vlada je saopštila da će operacija uključivati velike vežbe zajedno sa Sjedinjenim Državama, Kanadom i severnoevropskim saveznicima, uključujući partnere u okviru Zajedničkih ekspedicionih snaga.

Foto: Tanjug/Andrew Matthews/PA via AP

Raspoređivanje uključuje vežbe zajedno sa NATO-ovom stalnom pomorskom grupom 1, koju Velika Britanija predvodi tokom 2026. godine, sa razaračem tipa 45 HMS Dragon koji služi kao komandni brod NATO pomorske grupe. Vlada je navela povećanje broja ruskih ratnih brodova u vodama Velike Britanije za 30 procenata u poslednje dve godine kao deo opravdanja za raspoređivanje, uz širu zabrinutost zbog bezbednosti kritične podvodne infrastrukture kao što su optički kablovi i energetski cevovodi u Severnom Atlantiku.

‼️🇬🇧 Britain’s Over £3 Billion Carrier Breaks Down Again



HMS Prince of Wales, the Royal Navy’s 65,000 ton flagship aircraft carrier, has reportedly been forced to dock in Stavanger, Norway, after suffering a technical fault during a NATO exercise in the High North.



The vessel… pic.twitter.com/rw6LZNuA4L — War Radar (@War_Radar2) June 6, 2026

HMS Princ od Velsa vratio se u Portsmut u novembru 2025. godine nakon operacije „Hajmast“, ​​osmomesečnog raspoređivanja u Indo-Pacifiku tokom kojeg je udarna grupa izvela preko 1.000 borbenih letova i angažovala se sa više od 30 partnerskih zemalja.

Vreme pre operacije „Fajerkrest“ bilo je oko četiri meseca, znatno kraće od godinu dana ili češće nego što je tipično potrebno američkim nosačima aviona na nuklearni pogon nakon uporedivog raspoređivanja. Nosač je isplovio iz Portsmuta 24. aprila, ukrcavši helikoptere „Merlin“ i „Vajldket“ pre nego što je krenuo na sever, stigavši u Stavanger sredinom maja pre vežbe „Dinamični mungos“.



(ukdefencejournal.org.uk/Lisa West)

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‼️?? Britain’s Over £3 Billion Carrier Breaks Down Again



HMS Prince of Wales, the Royal Navy’s 65,000 ton flagship aircraft carrier, has reportedly been forced to dock in Stavanger, Norway, after suffering a technical fault during a NATO exercise in the High North.



The vessel… pic.twitter.com/rw6LZNuA4L — War Radar (@War_Radar2) June 6, 2026