RUSIJA SLAVI TRIJUMF O KOME PRIČA CEO SVET: Mira Andrejeva osvojila Rolan Garos 2026! (FOTO)

RUSKA teniserka Mira Andrejeva pokorila je Pariza, pošto je u finalu Rolan Garosa pobedila Maju Hvalinsku sa 6:3, 6:2.

Foto: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena

San Poljakinje se završio u meču za trofej, iako može da bude ponosna šta je ostvarila u Bulonjskoj šumi. Ona je preko kvalifikacija došla do finala, ali nije mogla ništa protiv osme na VTA listi.

Od momenta kad je Hvalinska povela sa 2:3, krenula je dominacija 19-godišnjakinje iz Krasnojarska.

Osvojila je 11 gemova zaredom i omogućila sebi da zauvek pamti ovaj dan, jer je prvi put u još uvek kratkoj karijeri osvojila grend slem trofej.

Trenutno 114. na svetu je ovu seriju prekinula tek u šestom gemu drugog seta. Napravila je potom i brejk, ali to je bilo sve od nje i morala je da čestita protivnici posle 83 minuta.

Andrejeva će od ponedljka biti na šestom mestu na VTA listi, no to joj neće biti najbolji plasman, pošto je zauzimala i petu poziciju.

BONUS VIDEO: BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića