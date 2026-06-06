RUSIJA SLAVI TRIJUMF O KOME PRIČA CEO SVET: Mira Andrejeva osvojila Rolan Garos 2026! (FOTO)
RUSKA teniserka Mira Andrejeva pokorila je Pariza, pošto je u finalu Rolan Garosa pobedila Maju Hvalinsku sa 6:3, 6:2.
San Poljakinje se završio u meču za trofej, iako može da bude ponosna šta je ostvarila u Bulonjskoj šumi. Ona je preko kvalifikacija došla do finala, ali nije mogla ništa protiv osme na VTA listi.
Od momenta kad je Hvalinska povela sa 2:3, krenula je dominacija 19-godišnjakinje iz Krasnojarska.
Osvojila je 11 gemova zaredom i omogućila sebi da zauvek pamti ovaj dan, jer je prvi put u još uvek kratkoj karijeri osvojila grend slem trofej.
Trenutno 114. na svetu je ovu seriju prekinula tek u šestom gemu drugog seta. Napravila je potom i brejk, ali to je bilo sve od nje i morala je da čestita protivnici posle 83 minuta.
Andrejeva će od ponedljka biti na šestom mestu na VTA listi, no to joj neće biti najbolji plasman, pošto je zauzimala i petu poziciju.
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