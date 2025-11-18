GOVORIO TIHO A NAJDALJE SE ČUO: U manastiru Rakovica obeleženo 16 godina od smrti patrijarha Pavla
VERNICI su se jučeokupili u manastiru Svetih arhangela Mihaila i Gavrila u Rakovici, gdeje održan šesnaestogodišnji pomen počivšem patrijarhu srpskom Pavlu. Došli su kako bi se poklonili, a neki i pomolili jednom od najvoljenijihpoglavara SPC koji je ostao upamćen po skromnom životu, nesalomivoj verii mudrosti sa kojom je vodio Crkvu u teškim vremenima.
Na patrijarhovom grobu u porti manastira vernici su tokom celog dana palili sveće. Kao i ranijih godina, došli su iz raznih krajeva Srbije. Bilo je i stranaca: Rusa, Ukrajinaca, Rumuna, Grka. Mesto svog poslednjeg počivališta patrijarh Pavle je sam izabrao, pored groba patrijarha Dimitrija (1846-1930), prvog poglavara obnovljene Srpske patrijaršije.
- Bio je melem u svemu, svestrano obrazovan. Uvek je bio raspoložen da razgovara o bilo čemu, da pouči - govorio nam je otac Đorđe, koji je uz patrijarha proveo dve decenije. - Skroman u ishrani, i u svemu drugom. Pravi isposnik. Umeo je patrijarh Pavle i da ukori, ali ne u tom smislu da se sveti. Ponekad se nama činilo da njegove kritike nisu ispravne, ali on je uvek gledao interes Crkve. Njegova propoved i njegove pouke su se uvek bazirane na jevanđelju.
Osveštali prostorije
DIREKTOR Doma učenika srednjih škola "Patrijarh Pavle" Saša Rokvić sa zaposlenima i đacima obeležio je godišnjicu smrti patrijarha Pavla.
- Odali smo mu poštu i osveštali prostorije - kazao je Rokvić za "Novosti". - Sutra ćemo sa učenicima ići do manastira u Rakovici da odnesemo cveće i upalimo sveće, a u utorak ćemo obeležiti Dan škole i okupiti se svi u njegovu čast.
Narod ga je još za života smatrao svecem, iako on ni do danas nije kanonizovan. Govorilo se da je patrijarh Pavle čovek koji najtiše govori, a najdalje se čuje. Kad uđu u manastirsko dvorište vernici prvo prilaze grobu patrijarha Pavla, pa onda idu i kupuju sveće, ulaze u crkvu i mole se Bogu.
- Dolazim na njegov grob svakog dana. On je za mene bio svetinja kojoj se treba klanjati od zemlje do neba - rekla nam je jedna starija žena. - Dolazak ovde daje posebnu nadu i smernicu kako da se ophodimo prema životu. Ovo je sveto mesto.
Ljudi različitih generacija prilazili su grobu, celivali krst i tiho se molili. Neki od njih ponavljali su ono što je patrijarh govorio: "Čuvajte i neprijatelje svoje i molite se za njih jer ne znaju šta rade"; "Prava ljubav je jedino kada ljubav ne traži svoje. Kada voliš nekog bez ikakve logike. To je i prava sloboda. E zato sam hrišćanin; "Proći će sve, ali duša, obraz i ono što je dobro ostaje zauvek"; "Kad se čovek rodi, ceo svet se raduje, a samo on plače"...
Tradicija
UČENICI beogradske gimnazije "Patrijarh Pavle" i ove godine su posetili manastir u Rakovici. U litiji je učestvovalo nekoliko desetina gimnazijalaca koji su sa svojim direktorom Jasminom Nikolovskim i profesorima otišli do patrijarhovog groba. Zapalili su sveće, položili cveće i u miru i tišini odali počast.
- Ovo je postala tradicija - rekao je Nikolovski.
- Čuli smo mnogo priča o patrijarhu Pavlu - kaže Milica, držeći malenu ćerku za ruku. - Ovaj dolazak je važan za nas, jer je on simbol nečeg većeg od nas samih. U svetu u kojem se svi trude da budu veći i važniji, učio nas je da je veličina u skromnosti i da prava snaga dolazi iz ljubavi prema drugima. U ovom vremenu, Pavlove reči o miru i praštanju deluju kao jedini pravi odgovor. Prisustvovala sam njegovim službama.
Pomen je bio prilika i da pojedini vernici prvi put obiđu spomen-sobu patrijarha Pavla. Tamo su videli njegove fotografije iz različitih perioda života i monaške službe, cipele koje je sam napravio, crni vuneni prsluk... Improvizovana stara lampa, kašika, viljuška, turpija, čekić, nožić, rešo i lončić pričaju priču o čoveku koji nikad nije tražio ništa za sebe, već je celim bićem bio posvećen drugima. U spomen-sobi su i njegove odežde, mitre koje je najviše voleo, odlikovanja i pokloni koje je dobijao od sestrinskih crkava. Njegova biblioteka ima više hiljada knjiga.
