"IMAĆEMO 70 TROPSKIH DANA I NESNOSNU SPARINU" Ivan Ristić otkrio kakvo leto je pre nama - Stiže prvi udar toplotnog talasa

U SRBIJI će danas biti promenljivo oblačno i prosečno toplo. Na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalom delu zemlje nestabilno mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Foto: Tanjug/AP/Christophe Ena

Od sutra pretežno sunčano i ponovo veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 33 do 36 stepeni, a uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak, očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima.

Evropa se suočava sa ekstremnim vremenskim prilikama, a stručnjaci upozoravaju da je pred nama jedno od najtoplijih leta u istoriji merenja. Dok temperature u pojedinim delovima kontinenta dostižu i 40 stepeni, Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, najavljuje Srbiju očekuje čak 70 tropskih dana i novi toplotni talasi već krajem nedelje, dok klimatolozi upozoravaju da klimatske promene sve ozbiljnije utiču na život, zdravlje ljudi i prirodne resurse.

- U urbanim sredinama je užasno sada sa sparinama. Temperatura ne spada ispod 20. U Francuskoj je do 40... Proglašeni su crveni alarmi. U Berlinu će biti isto. To je neverovatno, teška je situacija - rekao je Ivan Ristić i dodao:

- U Grčkoj imamo zemljotrese, Evija je sada aktuelna. I požar i zemljotres. Neverovatno, do pre neku godinu, rekli su da tamo nema šta da izgori, a izgleda da je naraslo i sada gori. Zemljotresi će polako da se smanjuju. Jul će biti najtopliji za celu Evropu. Temperature će ići visoko. Biće toplije nego prethodnih godina... Tako se veruje. Već krajem nedelje imamo novi toplotni talas - rekao je Ristić i najavio 70 tropskih dana.

Foto: privatna arhiva

Profesor dr. Aleksandar Valjarević sa Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu saglasan je sa Ristićem, dodajući da klima u Evropi više nije onakva kakva je ranije bila. Kada su u pitanju žrtve zbog toplotnog talasa, Valjarević kaže da niko klimatske promene ne shvata kako treba. Neke države, kaže on, otvaraju ministarstva za klimatske promene.

- Berlin ne bi trebalo da pređe preko 30, a evo šta se dešava. To nije njihova klima. Zaista, zamislite sa tolikom količinom vlažnosti, zaboravljamo da smo vezani za bioklimatološke parametre. Ne ide nam ništa na ruku, nismo dobro. 15 faktora utiče na naše ponašanje, kako ćemo provesti dan. Mi smo bića koja živimo do dva metra visine, tu su najturbulentnije promene. Leta nisu kakva su bila - rekao je Valjarević.

Valjarević kaže da hitno moramo da vidimo sa kojim resursima raspolažemo, gde da nađemo izvore, kako da zaštitimo useve, brane, jezera.

Biometeorološka prognoza

- Očekivana biometeorološka situacija uticaće nepovoljno na srčane i mentalno nestabilne, a naročito cerebrovaskularne bolesnike, pa im se savetuje oprez. Reumatski bolovi i depresija su mogući kao meteoropatske reakcije. Pažnja se preporučuje u saobraćaju.

(Pink)

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