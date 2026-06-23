HRSKAVA PILETINA U SLATKO-LJUTOM SOSU: Obrok koji osvaja na prvi zalogaj

Ako volite brze, ukusne i hranljive obroke, ovaj recept je pravi izbor za vas. Uz visok sadržaj proteina i umeren broj kalorija, ovaj obrok je idealan za ručak ili večeru.

FOTO: Novosti

Sastojci

300 gr pirinča

350 gr pilećeg belog mesa

60 gr slatko-ljutog sosa

1 paprika

1 crveni luk

6 ml ekstra devičanskog maslinovog ulja

2 kašike tamnog soja sosa

so po ukusu

biber po ukusu

mlevena paprika

čili pahuljice

15 gr kukuruznog skroba (gustina)

po želji: susam za posipanje

Priprema

Pileće meso isecite na tanke trakice. Začinite solju, biberom, mlevenom paprikom i čilijem, a zatim dodajte kukuruzni skrob i dobro promešajte.

Papriku i crveni luk isecite na tanke trake.

U tiganju zagrejte maslinovo ulje i pržite piletinu dok ne dobije zlatnu boju i postane hrskava. Potom dodajte papriku i luk.

Sipajte soja sos i slatko-ljuti sos, pa sve dobro izmešajte kako bi se formirao bogat i ukusan preliv.

Pirinač skuvajte posebno prema uputstvu sa pakovanja.

Kada se sos zgusne i obavije meso i povrće, sklonite sa vatre.

Servirajte piletinu i povrće preko toplog pirinča. Po želji pospite susamom.

Prijatno!