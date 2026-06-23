HRSKAVA PILETINA U SLATKO-LJUTOM SOSU: Obrok koji osvaja na prvi zalogaj
Ako volite brze, ukusne i hranljive obroke, ovaj recept je pravi izbor za vas. Uz visok sadržaj proteina i umeren broj kalorija, ovaj obrok je idealan za ručak ili večeru.
Sastojci
- 300 gr pirinča
- 350 gr pilećeg belog mesa
- 60 gr slatko-ljutog sosa
- 1 paprika
- 1 crveni luk
- 6 ml ekstra devičanskog maslinovog ulja
- 2 kašike tamnog soja sosa
- so po ukusu
- biber po ukusu
- mlevena paprika
- čili pahuljice
- 15 gr kukuruznog skroba (gustina)
- po želji: susam za posipanje
Priprema
Pileće meso isecite na tanke trakice. Začinite solju, biberom, mlevenom paprikom i čilijem, a zatim dodajte kukuruzni skrob i dobro promešajte.
Papriku i crveni luk isecite na tanke trake.
U tiganju zagrejte maslinovo ulje i pržite piletinu dok ne dobije zlatnu boju i postane hrskava. Potom dodajte papriku i luk.
Sipajte soja sos i slatko-ljuti sos, pa sve dobro izmešajte kako bi se formirao bogat i ukusan preliv.
Pirinač skuvajte posebno prema uputstvu sa pakovanja.
Kada se sos zgusne i obavije meso i povrće, sklonite sa vatre.
Servirajte piletinu i povrće preko toplog pirinča. Po želji pospite susamom.
Prijatno!
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