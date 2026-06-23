Ručak dana

HRSKAVA PILETINA U SLATKO-LJUTOM SOSU: Obrok koji osvaja na prvi zalogaj

Milena Tomasevic

23. 06. 2026. u 07:00

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Ako volite brze, ukusne i hranljive obroke, ovaj recept je pravi izbor za vas. Uz visok sadržaj proteina i umeren broj kalorija, ovaj obrok je idealan za ručak ili večeru.

ХРСКАВА ПИЛЕТИНА У СЛАТКО-ЉУТОМ СОСУ: Оброк који осваја на први залогај

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 300 gr pirinča
  • 350 gr pilećeg belog mesa
  • 60 gr slatko-ljutog sosa
  • 1 paprika
  • 1 crveni luk
  • 6 ml ekstra devičanskog maslinovog ulja
  • 2 kašike tamnog soja sosa
  • so po ukusu
  • biber po ukusu
  • mlevena paprika
  • čili pahuljice
  • 15 gr kukuruznog skroba (gustina)
  • po želji: susam za posipanje

Priprema

Pileće meso isecite na tanke trakice. Začinite solju, biberom, mlevenom paprikom i čilijem, a zatim dodajte kukuruzni skrob i dobro promešajte.

Papriku i crveni luk isecite na tanke trake.

U tiganju zagrejte maslinovo ulje i pržite piletinu dok ne dobije zlatnu boju i postane hrskava. Potom dodajte papriku i luk.

Sipajte soja sos i slatko-ljuti sos, pa sve dobro izmešajte kako bi se formirao bogat i ukusan preliv.

Pirinač skuvajte posebno prema uputstvu sa pakovanja.

Kada se sos zgusne i obavije meso i povrće, sklonite sa vatre.

Servirajte piletinu i povrće preko toplog pirinča. Po želji pospite susamom.

Prijatno!

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