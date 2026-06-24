Svet

TRESLO SE OSTRVO NEKOLIKO PUTA: Najsnažniji udar jačine oko 5 stepeni po Rihteru, poznato gde mu je bio epicentar

Танјуг

24. 06. 2026. u 07:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

FILIPINE je danas pogodio niz zemljotresa, od kojih je najsnažniji bio 5,0 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

ТРЕСЛО СЕ ОСТРВО НЕКОЛИКО ПУТА: Најснажнији удар јачине око 5 степени по Рихтеру, познато где му је био епицентар

Foto: AI Generated/Gemini

 Epicentar najjačeg potresa bio je na dubini od 10 kilometara, na otvorenom moru i udaljenosti od 135 kilometara od grada Dagupana.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UKRAJINA GUBI TERITORIJU ZA TERITORIJOM: Vladimir Putin razotkrio monstruozne poteze Kijeva

UKRAJINA GUBI TERITORIJU ZA TERITORIJOM: Vladimir Putin razotkrio monstruozne poteze Kijeva