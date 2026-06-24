TRESLO SE OSTRVO NEKOLIKO PUTA: Najsnažniji udar jačine oko 5 stepeni po Rihteru, poznato gde mu je bio epicentar

FILIPINE je danas pogodio niz zemljotresa, od kojih je najsnažniji bio 5,0 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Foto: AI Generated/Gemini

Epicentar najjačeg potresa bio je na dubini od 10 kilometara, na otvorenom moru i udaljenosti od 135 kilometara od grada Dagupana.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

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