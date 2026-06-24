TRAMP KIPTI OD BESA: "Završiću posao, na ovaj ili na onaj način!"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocenivši da je glasanje došlo u "loše vreme" i da je oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom.
U objavi na društvenoj mreži Trut Socijal, Tramp je naveo da je Iran bio spreman na ustupke i da je prvi put posle više decenija pokazivao poštovanje prema Sjedinjenim Američkim Državama i američkom predsedniku.
- Iran je na 'konopcima', spreman da padne, spreman da nam da praktično sve, i po prvi put u decenijama, poštujući SAD i njihovog predsednika, mene, i američki Senat odlučuje da glasa o Zakonu o ratnim ovlašćenjima, u loše vreme i bez smisla, govoreći sponzoru terora broj jedan u svetu da se Sjedinjenim Američkim Državama ne sviđa ono što im radim i da moram da prestanem, i time sam pružio pomoć i utehu neprijatelju - naveo je Tramp.
On je ocenio da je usvajanje rezolucije poslalo signal Iranu da se deo američkog političkog establišmenta protivi njegovoj politici prema toj zemlji.
Tramp je posebno kritikovao četvoricu republikanskih senatora koji su glasali zajedno sa demokratama za rezoluciju, navodeći da su mu otežali posao, ali je poručio da će ostvariti svoje ciljeve "na ovaj ili onaj način".
- Četiri republikanska gubitnika su glasala sa demokratama, a Iran je pitao moj narod: 'Šta sve to znači?' Ovi senatori su mi samo otežali posao, ali ja ću ga završiti, na ovaj ili onaj način, jer ga uvek završim - naveo je on.
Tramp je takođe optužio velike naftne kompanije da ne snižavaju cene goriva na benzinskim pumpama uprkos, kako je naveo, značajnom padu cena nafte na tržištu.
On je ocenio da su potrošači na taj način oštećeni i saopštio da je naložio Ministarstvu pravde SAD-a da odmah pokrene istragu o tom pitanju.
Tramp je dodao da očekuje da cene benzina počnu da padaju znatno brže nego što je to trenutno slučaj.
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