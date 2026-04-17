Bez mleka i jaja: Kuglof sa suvim voćem i orasima, ukusan i sočan

Sa suvim voćem i orasima, vazdušast a može dugo da stoji.

Potrebno je :

- 2,5 čaše mineralne vode

- 2 čaše šećera

- 100 g suvog grožđa (brusnica, kajsija, šljiva...)

- 3 čaše mekog brašna

- 10 g praška za pecivo

- 10 g vanilin šećera

- 2 čaše mlevenih oraha

- 1/2 čaše ulja

Priprema:

Uključite rernu odmah da se zagreva na 170 stepeni. U dublju posudu sipajte vodu, šećer i suvo grožđe pa promešajte da šećer počne da se otapa. Zatim dodajte brašno, prašak za pecivo i vanilin šećer. Dobro promešajte pa onda dodajte orahe i ulje. Sve opet dobro promešajte. Podmažite uljem pleh za kuglof, a ako ga nemate može i običan dublji, pospite brašnom, rastresite ga i višak odstranite. Sipajte dobijenu smesu u kalup i ubacite u zagrejanu rernu da se peče 80–90 minuta (posle 80 proverite da li je gotov). Izvadite kuglof da se ohladi, pa ga okrenite na tacnu i pospite šećerom u prahu.