Bez mleka i jaja: Kuglof sa suvim voćem i orasima, ukusan i sočan
Sa suvim voćem i orasima, vazdušast a može dugo da stoji.
Potrebno je:
- 2,5 čaše mineralne vode
- 2 čaše šećera
- 100 g suvog grožđa (brusnica, kajsija, šljiva...)
- 3 čaše mekog brašna
- 10 g praška za pecivo
- 10 g vanilin šećera
- 2 čaše mlevenih oraha
- 1/2 čaše ulja
Priprema:
Uključite rernu odmah da se zagreva na 170 stepeni. U dublju posudu sipajte vodu, šećer i suvo grožđe pa promešajte da šećer počne da se otapa. Zatim dodajte brašno, prašak za pecivo i vanilin šećer. Dobro promešajte pa onda dodajte orahe i ulje. Sve opet dobro promešajte. Podmažite uljem pleh za kuglof, a ako ga nemate može i običan dublji, pospite brašnom, rastresite ga i višak odstranite. Sipajte dobijenu smesu u kalup i ubacite u zagrejanu rernu da se peče 80–90 minuta (posle 80 proverite da li je gotov). Izvadite kuglof da se ohladi, pa ga okrenite na tacnu i pospite šećerom u prahu.
