PONOS BEOGRADA I SIMBOL SRBIJE UMESTO MOČVARE Vučić: Od nekadašnjeg zmijarnika smo napravili najlepše mesto u ovom delu Evrope

IZBORI se ne dobijaju ni u Londonu, ni u Briselu, nego u gradovima i selima Srbije. Blokaderi imaju ogromnu podršku spolja, veliki su favoriti. Mi to nemamo, već deo podrške našeg naroda, a borićemo se da bude još veća. Nivo opredeljenosti u Srbiji nikad nije bio veći, a prema najnovijem istraživanju, sa ubačenom studentskom listom i njihovim liderom, da su sada izbori, izlaznost bi bila viša od 73 ili 74 odsto. Njima nešto ne idu ti brojevi, ali blokaderi znaju sve i tako treba da nastave. To je juče rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, komentarišući navode da blokaderi vode izbornu kampanju po zapadnim centrima moći i istakao da za njega "ne postoji nikakva opasnost od demokratskih pravila" i da će biti srećan da što više ljudi izađe na izbore.

On je na ceremoniji otvaranja vidikovca na 41. spratu Kule Beograd istakao da je to novi simbol Srbije i jedna od najlepših tačaka čitave jugoistočne Evrope.

- Od stecišta onih koji bi bežali od zakona, zmijarnika i močvare, napravili smo najlepše mesto u ovom delu Evrope, zahvaljujući građanima Srbije. Nema pogleda koji s ovim može da se poredi. Ova tačka je ponos svakog građanina naše zemlje, i molim ljude da dođu da vide. Ovde imaju i suvenire, i kafić, mogu da vide svaki deo Beograda na najbolji mogući način. Ove šljunkare biće sklonjene, dolazi Beogradsko oko, izgradnja kreće uskoro. Tamo ka blokovima pravimo novu promenadu, biće slična ovoj, i to će biti dodatno poboljšanje kvaliteta života - rekao je predsednik.

On se zahvalio osnivaču i predsedniku kompanije "Igl Hils" Muhamedu Alabaru što je uvažio njegovu molbu da ulaznice za posetu vidikovcu koji je otvoren svakog dana od 10 do 22 časa, budu niže od 800 i 1.800 dinara, koliko sada iznose, u zavisnosti od termina dolaska.

- Nismo mi ovo pravili samo za bogate. Bogati mogu ovde da kupuju stanove i mogu da žive. Radujemo se tome, radujemo se njihovoj sreći i uspehu, jer ovo je postalo najlepše mesto u našoj zemlji. Ali ja ću biti radostan kada sva vrata ovde širom budemo otvorili svim drugim građanima i onim najsiromašnijim i onim siromašnijim i onim niže srednje klase, srednje klase, više srednje klase, da svi mogu da dođu da vide šta je to što su oni izgradili. Ovo pripada svim ljudima, svim građanima naše zemlje - kazao je on.

Navodeći da je obišao sve glavne gradove u Evropi, Vučić je kazao da nema nijedan grad koji ima takvu promenadu, računajući i Oslo i Barselonu.

- Tu promenadu sada najviše posećuju oni koji su se protivili izgradnji, to me raduje. Ništa nikome ne prebacujem, zagrlio bih sve i zahvalio im se jer su makar u tišini prihvatili svoju grešku - istakao je predsednik Srbije.

Vučić je najavio da danas ide u Pariz, a u nedelju ili ponedeljak će posetiti nekoliko sela u Srbiji, kako bi razgovarao sa domaćinima, bakama i dekama koji su usamljeni i nemaju ambulante u svojim selima.

- Da izvršimo preglede, odnesemo mamografe u seoske sredine, a ne samo u centar grada, da parkiramo i da čekamo ko će da dođe, da odemo do svakog sela, do svake kuće, da pokažemo brigu prema ljudima.