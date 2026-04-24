Svet na ivici haosa! Donald Tramp izbacuje Iran i gura svog saveznika na Mundijal

Prvobitni plan Donalda Trampa bio je da Italija zameni Iran na nadolazećem Svetskom prvenstvu, ali usled neslaganja FIFA i "azura" došlo je do nove ideje koja se mnogima neće svideti.

Naime, iz izvora bliskih svetskoj kući fudbala navodi se da bi, u slučaju da Iran odustane od takmičenja, zamena morala da stigne iz iste konfederacije. Kao glavni kandidat s azijskog područja nameću se Ujedinjeni Arapski Emirati, koje režim u Teheranu smatra najbližim saradnikom SAD i Izraela. Idealna bi to prilika bila za bogatu monarhiju da se bukvalno ugura na Mundijal, uprkos tome što rezultatima to nisu zaslužili.

Pitanje je koliko će to biti realno, jer Iran će definitivno učiniti sve da nastupi u Los Anđelesu i Sijetlu zajedno sa Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom. Planirano je da FIFA okršaj Azijata i Afrikanaca promoviše kao „prajd meč“ u znak podrške LGBTQ+ pravima, što je isprovociralo obe države koje se tome izričito protive.

U Persiji tvrde da su u potpunosti spremni na put u SAD, kao i da su obavljene sve neophodne pripreme da bi se to dogodilo. Predsednik FIFA Đani Infantino podržao je takav stav, uz izjavu da očekuje njihov nastup na Svetskom prvenstvu od 11. juna do 19. jula.