Fudbal

Svet na ivici haosa! Donald Tramp izbacuje Iran i gura svog saveznika na Mundijal

Новости онлине

24. 04. 2026. u 07:03

OBRT za obrtom!

Свет на ивици хаоса! Доналд Трамп избацује Иран и гура свог савезника на Мундијал

Foto: Jim WATSON/AFP/Profimedia

Prvobitni plan Donalda Trampa bio je da Italija zameni Iran na nadolazećem Svetskom prvenstvu, ali usled neslaganja FIFA i "azura" došlo je do nove ideje koja se mnogima neće svideti.

Naime, iz izvora bliskih svetskoj kući fudbala navodi se da bi, u slučaju da Iran odustane od takmičenja, zamena morala da stigne iz iste konfederacije. Kao glavni kandidat s azijskog područja nameću se Ujedinjeni Arapski Emirati, koje režim u Teheranu smatra najbližim saradnikom SAD i Izraela. Idealna bi to prilika bila za bogatu monarhiju da se bukvalno ugura na Mundijal, uprkos tome što rezultatima to nisu zaslužili.

Pitanje je koliko će to biti realno, jer Iran će definitivno učiniti sve da nastupi u Los Anđelesu i Sijetlu zajedno sa Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom. Planirano je da FIFA okršaj Azijata i Afrikanaca promoviše kao „prajd meč“ u znak podrške LGBTQ+ pravima, što je isprovociralo obe države koje se tome izričito protive.

U Persiji tvrde da su u potpunosti spremni na put u SAD, kao i da su obavljene sve neophodne pripreme da bi se to dogodilo. Predsednik FIFA Đani Infantino podržao je takav stav, uz izjavu da očekuje njihov nastup na Svetskom prvenstvu od 11. juna do 19. jula.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Ostali sportovi

0 2

Rusija "raznela" Nemice! Prvi put od početka rata u Ukrajini okršaj je bio "bez rukavica"

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... Rusi se polako vraćaju i - prvi put su za rivala imali i svoje velike protivnike na međunarodnoj sceni - aNemačka se u tom sportskom okršaju nije dobro provela.

23. 04. 2026. u 13:30

Fudbal

0 16

Donald Tramp je zapanjen: Italija odbila da ide umesto Irana na Svetsko prvenstvo u fudbalu!

Dok se privodi kraju (zasad samo dvonedeljno) primirje, usled kog je napad na Iran započet od strane SAD i Izrael prekinut, bar u ovom trenutku, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

23. 04. 2026. u 20:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
