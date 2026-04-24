Astro savet za petak, 24. april: Ovo se dešava posle godinu dana, očekujte finansijske promene i izazov tajnih ljubavi
PRED nama je buran dan, s mnogo aspekata, a prvi je konjunkcija Venere i Urana u Biku, znaku novca i ljubavi, koja donosi sjajne ideje, nagle promene na finansijskom planu, uspeh u privatnom poslu i IT sektoru, kao i tajne ili romanse sa ekscentričnim osobama.
Trigon između Merkura i Crnog Meseca Lilit donosi mogućnost avanture na putovanju ili u inostranstvu.
Jednom godišnje, obrazuje se prva Mesečeva četvrt, a ove godine ta faza formira se na trećem stepenu Lava, 24. aprila u 3.33, i pravi opoziciju sa Plutonom (do ranih popodnevnih sati) ali i trigone s četiri planete u Ovnu i konjunkcijom Venere i Urana u Biku. Dobra je za započinjanje nečega iz oblasti koje simbolizuje znak Lava, umetnost (gluma, režija, teatar), sport, privatni biznis ili možete iz hobija započeti isplativ posao.
Venera, planeta lepote, ljubavi i novca, posle godinu dana ulazi u Blizance, 24. aprila, i pravi sjajne aspekte sa Uranom, Plutonom, Saturnom i Neptunom, donoseći isplative poslovne ugovore, uspeh u privatnom biznisu, trgovini, preko kraćih putovanja, kao i bolje odnose sa braćom, sestrama i rođacima. komunikacije, dobro za potpisivanje dokumenata, kraća putovanja,
Najbolji feng šui saveti za mali stan: 7 stvari koje će potpuno da promene prostor
23. 04. 2026. u 20:00
Vučić o Ratku Mladiću: Doneli su ga u ležećem položaju, ne razumem zašto ne dopuste da poslednje dane provede van zatvora
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji otvaranja vidikovca na 41. spratu Kule Beograd, te se tom prilikom osvrnuo i na aktuelno pitanje generala Ratka Mladića.
23. 04. 2026. u 14:21
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Šok: "Ceca je dala otkaz kompletnom obezbeđenju - videla je fotografiju šta su radili"
"JEDNA ptičica mi je rekla da je otpustila one radnike obezbeđenja."
22. 04. 2026. u 15:33
