Kuhinjske čarolije: Saveti domaćica - Evo kako da dobijete savršeno pečenje iz rerne
Nema ničeg ukusnijeg od pečenja u rerni, ali kulinarski stručnjaci kažu da su za pripremu najvažniji kvalitet mesa i jednostavni začini.
Ako pečete jagnjetinu, ona zbog izraženog ukusa ne zahteva jake marinade. Najbolje bi bilo da koristite jednostavne začine koji ističu prirodnu aromu mesa. Beli luk i ruzmarin su klasična kombinacija koja dobro ide uz jagnjetinu. Maslinovo ulje se koristi za lagano premazivanje mesa kako bi bilo sočno, dok malo limunovog soka ili belog vina daje svežinu.
Majstori kulinarstva savetuju da meso začinite veče pre pečenja, zamotate ga u aluminijsku foliju i ostavite u frižideru, a pre nego što ga stavite u rernu treba da odstoji na sobnoj temperaturi barem sat vremena.
Jagnjetinu ubacite u zagrejanu rernu na oko 220 stepeni, kako bi brzo dobila boju i zadržala sokove. Posle dvadesetak minuta smanjite temperaturu na 180 stepeni, pokrijte folijom i ostavite da se polako peče. Povremeno sipajte preko mesa sokove koje je ono pustilo. Pred sam kraj skinite foliju kako bi se dobila blago hrskava korica.
Sporije pečenje daje najbolji rezultat, meso ostaje mekano, sočno i lako se odvaja od kostiju. Jagnjetina se najčešće služi uz pečeni krompir i povrće iz pleha koje je upilo aromu pečenja.
Ukoliko se pak opredelite za mladu prasetinu, hrskava korica je ono što većina smatra najukusnijim delom pečenja. Za kućnu pripremu preporučuje se veći komad poput buta, plećke i rebaraca, obavezno s kožom.
So je najvažniji začin i koristi se obilno, dok svinjska mast ili maslinovo ulje pomažu ravnomernom pečenju. Mlada prasetina se peče u zagrejanoj rerni na oko 220 stepeni prvih pola sata, zatim se smanjuje na 170-180 stepeni, a meso po potrebi treba pokriti aluminijskom folijom. Povremeno sipajte sokove iz pleha preko mesa, pred kraj skinite foliju, a temperaturu rerne blago povećajte kako bi koža bila dodatno hrskava. Ako je prasetina pravilno pečena, korica će pucati pod nožem, a meso ispod nje biće sočno. Tradicionalno se služi uz pečeni krompir, mladi luk i kupus salatu.
