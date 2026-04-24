Politika

Porodica podnosi zahtev: Pustite Mladića u Srbiju

С. Ј. Матић

24. 04. 2026. u 07:25

PORODICA generala Ratka Mladića i njegov advokat Dan Ivetić spremaju zahtev predsedniku Mehanizma za krivične sudove u Hagu Grasijeli Gati Santani da se general zbog izuzetno teškog zdravstvenog stanja hitno pusti na lečenje u Srbiju.

Prema svim nalazima i holandskih lekara, kao i dvojice srpskih: kardiolog Ognjen Gudelj i neurolog Toplica Lepić, koji su ga pregledali u utorak, Mladić je u terminalnoj fazi, praktično na samrti.

U zahtevu se traži da se on pusti i iz humanitarnih razloga, a dokument će potkrepiti izveštajima kardiologa i neurologa, koji ukazuju na ozbiljnost Mladićevog stanja i preporučuju načine lečenja u bolnici kojima bi se pokušalo da se generalu spasi život.

Zahtev porodice i Mladićevog advokata je naredni korak posle zvaničnog zahteva države Srbije, koji je ministar pravde Nenad Vujić predao Hagu u ponedeljak.

- Očekujemo konačne medicinske izveštaje lekara iz Srbije. Već na osnovu informacija koje smo imali pre njihove posete jasno je da je od nedavnog novog moždanog udara, koji je moj klijent preživeo, došlo do značajnog pogoršanja njegovog ionako krhkog zdravstvenog stanja, te da oporavak možda neće biti uspešan. Postojeća sudska praksa Mehanizma za međunarodne krivične tribunale prepoznaje da u ovakvim okolnostima dalji pritvor ne služi nijednoj stvarnoj svrsi, te da osnovni humanitarni razlozi zahtevaju njegovo puštanje na slobodu kako bi mogao da dobije odgovarajuću medicinsku negu i provede preostalo vreme u adekvatnijem okruženju, bliže svojoj porodici. Shodno tome, očekujemo da će predsednik Mehanizma slediti ovaj postojeći pravni okvir i sudsku praksu koja je primenjivana u drugim predmetima - kaže za "Novosti" Ivetić.

Generalov sin Darko Mladić, koji se vratio iz trodnevne posete ocu rekao nam je da ako sud ni ovaj put ne bude pustio njegovog oca na privremenu slobodu radi lečenja, to će značiti da su se opredelili za smrtnu presudu.

Vučić: Ne razumem Hag

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da ga je ministar pravde Nenad Vujić obavestio da je general Mladić u teškom stanju.

- Ne može ni da sedi, samo leži, doveli su ga u krevetu. Ne razumem zašto Haški tribunal ne želi da pusti na lečenje osobu u takvom stanju, ali me sa druge strane to uopšte ne iznenađuje - rekao je Vučić.
Ministar Vujić je naveo da Mladić nije imao adekvatan tretman u pritvorskoj bolnici i da je zato dospeo u teško stanje i ponovio je da će Srbija dati sve garancije za njegovo lečenje u Beogradu.

- On je zaista u preteškom stanju. Iscrpljen je, ne može da jede, jedva koji gutljaj vode uzme. Promenili su mu terapiju dan pred dolazak naših lekara, ali ne vidi se nikakav napredak na njemu. U toj pritvorskoj bolnici nemaju tehničke mogućnosti da ga leče na odgovarajući način i general samo prolazi kroz mučenje. Nadamo se da će ga pustiti - kazao je Darko Mladić za "Novosti". 

Preporučujemo

Rusija raznela Nemice! Prvi put od početka rata u Ukrajini okršaj je bio bez rukavica
Ostali sportovi

0 2

Rusija "raznela" Nemice! Prvi put od početka rata u Ukrajini okršaj je bio "bez rukavica"

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... Rusi se polako vraćaju i - prvi put su za rivala imali i svoje velike protivnike na međunarodnoj sceni - aNemačka se u tom sportskom okršaju nije dobro provela.

23. 04. 2026. u 13:30

PONOS BEOGRADA I SIMBOL SRBIJE UMESTO MOČVARE Vučić: Od nekadašnjeg zmijarnika smo napravili najlepše mesto u ovom delu Evrope
Politika

0 5

PONOS BEOGRADA I SIMBOL SRBIJE UMESTO MOČVARE Vučić: Od nekadašnjeg zmijarnika smo napravili najlepše mesto u ovom delu Evrope

IZBORI se ne dobijaju ni u Londonu, ni u Briselu, nego u gradovima i selima Srbije. Blokaderi imaju ogromnu podršku spolja, veliki su favoriti. Mi to nemamo, već deo podrške našeg naroda, a borićemo se da bude još veća. Nivo opredeljenosti u Srbiji nikad nije bio veći, a prema najnovijem istraživanju, sa ubačenom studentskom listom i njihovim liderom, da su sada izbori, izlaznost bi bila viša od 73 ili 74 odsto. Njima nešto ne idu ti brojevi, ali blokaderi znaju sve i tako treba da nastave. To je juče rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, komentarišući navode da blokaderi vode izbornu kampanju po zapadnim centrima moći i istakao da za njega "ne postoji nikakva opasnost od demokratskih pravila" i da će biti srećan da što više ljudi izađe na izbore.

24. 04. 2026. u 07:20

Politika
Tenis
Fudbal
Zemlja je u opasnosti: Alarmantno upozorenje Putinovog saradnika

Zemlja je u opasnosti: Alarmantno upozorenje Putinovog saradnika