DUNAVSKI TALASI: Jedan su od onih kolača koji se pamte po izgledu i ukusu

Klasičan kolač koji spaja mekan biskvit, sočne višnje, krem od vanile i čokoladnu glazuru. Ovaj klasik nemačke kuhinje već decenijama krasi trpeze širom Evrope, a njegov prepoznatljiv „talasasti“ presek čini ga posebno primamljivim. Idealan je za svečane prilike, ali i kao slatko uživanje uz kafu.

Sastojci



3 jaja

175 gr šećera

175 ml ulja

175 ml mleka

350 gr brašna

3 kašičice praška za pecivo

1 kašika kakao praha

1 kašika mleka (za tamni deo)

1 tegla višanja (oceđenih)

malo masti za podmazivanje pleha

Za krem:

1 kesica pudinga od vanile

400 ml mleka

2 kašike šećera

250 gr putera

Za glazuru:

200 gr crne čokolade

2 kašike Nutele

1 kašika ulja

Priprema

1. Biskvit:

Umutite jaja sa šećerom dok ne postanu penasta. Dodajte ulje i mleko, pa promešajte. Umešajte brašno i prašak za pecivo. Polovinu smese sipajte u podmazan pleh. U drugu polovinu dodajte kakao i kašiku mleka, pa sipajte preko svetlog dela. Rasporedite višnje po površini. Pecite na 180°C oko 30–35 minuta. Ohladite.

2. Krem:

Skuvajte puding sa mlekom i šećerom. Pokrijte folijom i ostavite da se ohladi. Umutite puter, pa postepeno dodajte ohlađen puding i sjedinite u gladak krem. Nanesite krem preko ohlađenog biskvita.

3. Glazura:

Otopite čokoladu sa Nutelom i uljem. Prelijte preko krema i ravnomerno rasporedite. Kolač ostavite u frižideru nekoliko sati da se stegne, pa isecite na kocke.

Uživajte!