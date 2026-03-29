DUNAVSKI TALASI: Jedan su od onih kolača koji se pamte po izgledu i ukusu
Klasičan kolač koji spaja mekan biskvit, sočne višnje, krem od vanile i čokoladnu glazuru. Ovaj klasik nemačke kuhinje već decenijama krasi trpeze širom Evrope, a njegov prepoznatljiv „talasasti“ presek čini ga posebno primamljivim. Idealan je za svečane prilike, ali i kao slatko uživanje uz kafu.
Sastojci
- 3 jaja
- 175 gr šećera
- 175 ml ulja
- 175 ml mleka
- 350 gr brašna
- 3 kašičice praška za pecivo
- 1 kašika kakao praha
- 1 kašika mleka (za tamni deo)
- 1 tegla višanja (oceđenih)
- malo masti za podmazivanje pleha
Za krem:
- 1 kesica pudinga od vanile
- 400 ml mleka
- 2 kašike šećera
- 250 gr putera
Za glazuru:
- 200 gr crne čokolade
- 2 kašike Nutele
- 1 kašika ulja
Priprema
1. Biskvit:
Umutite jaja sa šećerom dok ne postanu penasta. Dodajte ulje i mleko, pa promešajte. Umešajte brašno i prašak za pecivo. Polovinu smese sipajte u podmazan pleh. U drugu polovinu dodajte kakao i kašiku mleka, pa sipajte preko svetlog dela. Rasporedite višnje po površini. Pecite na 180°C oko 30–35 minuta. Ohladite.
2. Krem:
Skuvajte puding sa mlekom i šećerom. Pokrijte folijom i ostavite da se ohladi. Umutite puter, pa postepeno dodajte ohlađen puding i sjedinite u gladak krem. Nanesite krem preko ohlađenog biskvita.
3. Glazura:
Otopite čokoladu sa Nutelom i uljem. Prelijte preko krema i ravnomerno rasporedite. Kolač ostavite u frižideru nekoliko sati da se stegne, pa isecite na kocke.
Uživajte!
Komentari (0)