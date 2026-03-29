Torte i kolači

DUNAVSKI TALASI: Jedan su od onih kolača koji se pamte po izgledu i ukusu

Milena Tomasevic

29. 03. 2026. u 22:30

Klasičan kolač koji spaja mekan biskvit, sočne višnje, krem od vanile i čokoladnu glazuru. Ovaj klasik nemačke kuhinje već decenijama krasi trpeze širom Evrope, a njegov prepoznatljiv „talasasti“ presek čini ga posebno primamljivim. Idealan je za svečane prilike, ali i kao slatko uživanje uz kafu.

ДУНАВСКИ ТАЛАСИ: Један су од оних колача који се памте по изгледу и укусу

FOTO: Novosti

Sastojci

Za biskvit:
  • 3 jaja
  • 175 gr šećera
  • 175 ml ulja
  • 175 ml mleka
  • 350 gr brašna
  • 3 kašičice praška za pecivo
  • 1 kašika kakao praha
  • 1 kašika mleka (za tamni deo)
  • 1 tegla višanja (oceđenih)
  • malo masti za podmazivanje pleha

Za krem:

  • 1 kesica pudinga od vanile
  • 400 ml mleka
  • 2 kašike šećera
  • 250 gr putera

Za glazuru:

  • 200 gr crne čokolade
  • 2 kašike Nutele
  • 1 kašika ulja

Priprema
1. Biskvit:

Umutite jaja sa šećerom dok ne postanu penasta. Dodajte ulje i mleko, pa promešajte. Umešajte brašno i prašak za pecivo. Polovinu smese sipajte u podmazan pleh. U drugu polovinu dodajte kakao i kašiku mleka, pa sipajte preko svetlog dela. Rasporedite višnje po površini. Pecite na 180°C oko 30–35 minuta. Ohladite.

2. Krem:

Skuvajte puding sa mlekom i šećerom. Pokrijte folijom i ostavite da se ohladi. Umutite puter, pa postepeno dodajte ohlađen puding i sjedinite u gladak krem. Nanesite krem preko ohlađenog biskvita.

3. Glazura:

Otopite čokoladu sa Nutelom i uljem. Prelijte preko krema i ravnomerno rasporedite. Kolač ostavite u frižideru nekoliko sati da se stegne, pa isecite na kocke.

Uživajte!

