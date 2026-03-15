FENOMENALAN KOLAČ: Sočne kocke sa bananama, spremaju se brzo i lako
Mekane i sočne, ove kocke prosto mame da ih jedete još!
Potrebno je:
- 375 g oštrog brašna
- 1,5 kašičica sode bikarbone
- prstohvat soli
- 360 ml mleka
- 1,5 kašika limunovog soka
- 300 g banana
- još 1 banana za dekoraciju
- malo ekstrakta vanile
Priprema:
Pomešajte mleko sa sokom od limuna i ostavite pet minuta da odstoji. Dobro umutite maslac sa šećerom, pa dodajte jedno po jedno jaje i ekstrakt vanile. Dodajte brašno, koje ste prethodno pomešali sa sodom bikarbonom i solju, i pripremljeno mleko sa limunom, tako što ćete brašno sipati u tri navrata, i u međuvremenu mešati, a mleko u dva. Na kraju ručno zamešajte banane, koje ste prethodno dobro izgnječili. Pecite kolač u rerni, prethodno zagrejanoj na 140 stepeni, oko 50 minuta (proverite čačkalicom da li je gotov). Sačekajte da se prohladi pa ga ukrasite tanko sečenim kolutovima banana. Kolač isecite na kocke i poslužite.
