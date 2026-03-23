Ručak dana

PILETINA SA LIMUNOM I KROMPIROM IZ RERNE: Sočno i mirisno jelo

Milena Tomasevic

23. 03. 2026. u 06:30 >> 06:26

Sočna piletina pečena u mirisnoj marinadi od limuna, belog luka i začina, uz mekan i zlatno pečeni krompir, predstavlja jednostavno i ukusno jelo iz rerne. Kombinacija svežine citrusa i bogatih aroma čini ovaj recept odličnim izborom za ručak bez mnogo komplikacija.

ПИЛЕТИНА СА ЛИМУНОМ И КРОМПИРОМ ИЗ РЕРНЕ: Сочно и мирисно јело

FOTO: Novosti

Sastojci

Piletina i krompir:

  • 1,5 kg pilećih butina (sa kostima i kožom)
  • 3 srednja krompira (oljuštena i isečena)

Marinada:

  • 1/2 šolje limunovog soka
  • 1/2 šolje maslinovog ulja
  • 6 čena belog luka (sitno seckanih)
  • 1 kašika sušenog origana
  • 1 kašika soli
  • 1 kašičica sušenog ruzmarina
  • crni biber po ukusu
  • prstohvat bibera 

Tečnost:

  • 1 šolja pilećeg bujona

Priprema

Zagrejte rernu na 220°C i lagano podmažite posudu za pečenje. U posudu stavite piletinu i krompir. Dodajte limunov sok, maslinovo ulje, beli luk i začine, pa sve dobro izmešajte da se ravnomerno obloži marinadom. Sipajte polovinu bujona u posudu. Pecite 45–60 minuta, dok piletina ne dobije zlatnu koricu, a krompir omekša. Po želji, pred kraj pečenja uključite gornji grejač na 2–3 minuta za hrskavu koricu. Po vađenju iz rerne, prelijte sokovima iz pleha i ostavite nekoliko minuta da odstoji pre služenja.

Servirajte toplo uz salatu po izboru.

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Peciva i pite

0 0

ROL PITA: Brz i ukusan zalogaj

Hrskave kore u kombinaciji sa kremastim filom od sira, šunke i kačkavalja čine ovaj slani rolat savršenim izborom za užinu, doručak ili kao ukusno predjelo za goste. Brzo se priprema, a ukusi se savršeno sjedinjuju u jedan privlačan i dekorativan rolat.

23. 03. 2026. u 06:00

Torte i kolači

0 2

TIRAMISU BRAUNI: Neodoljiva poslastica

Bogat čokoladni brauni u kombinaciji sa nežnim tiramisu filom stvara savršen balans ukusa i teksture. Svaki zalogaj donosi spoj kremastog maskarponea, blagih nota kafe i sočne čokoladne podloge, što ovaj desert čini idealnim za svaku priliku.

22. 03. 2026. u 22:30

Politika
Tenis
Fudbal
VOJISLAV ŠEŠELJ: Moram da saopštim vest koja su mi javili pre nekoliko minuta

VOJISLAV ŠEŠELj: Moram da saopštim vest koja su mi javili pre nekoliko minuta