PILETINA SA LIMUNOM I KROMPIROM IZ RERNE: Sočno i mirisno jelo
Sočna piletina pečena u mirisnoj marinadi od limuna, belog luka i začina, uz mekan i zlatno pečeni krompir, predstavlja jednostavno i ukusno jelo iz rerne. Kombinacija svežine citrusa i bogatih aroma čini ovaj recept odličnim izborom za ručak bez mnogo komplikacija.
Sastojci
Piletina i krompir:
- 1,5 kg pilećih butina (sa kostima i kožom)
- 3 srednja krompira (oljuštena i isečena)
Marinada:
- 1/2 šolje limunovog soka
- 1/2 šolje maslinovog ulja
- 6 čena belog luka (sitno seckanih)
- 1 kašika sušenog origana
- 1 kašika soli
- 1 kašičica sušenog ruzmarina
- crni biber po ukusu
- prstohvat bibera
Tečnost:
- 1 šolja pilećeg bujona
Priprema
Zagrejte rernu na 220°C i lagano podmažite posudu za pečenje. U posudu stavite piletinu i krompir. Dodajte limunov sok, maslinovo ulje, beli luk i začine, pa sve dobro izmešajte da se ravnomerno obloži marinadom. Sipajte polovinu bujona u posudu. Pecite 45–60 minuta, dok piletina ne dobije zlatnu koricu, a krompir omekša. Po želji, pred kraj pečenja uključite gornji grejač na 2–3 minuta za hrskavu koricu. Po vađenju iz rerne, prelijte sokovima iz pleha i ostavite nekoliko minuta da odstoji pre služenja.
Servirajte toplo uz salatu po izboru.
Prijatno!
Preporučujemo
POGAČICE SA SPANAĆEM I SIROM: Brz i zdrav doručak
13. 03. 2026. u 10:00
SLANI ROLAT OD GOTOVIH KORA: Brz i ukusan zalogaj
10. 03. 2026. u 09:00
JUNEĆA ČORBA SA POVRĆEM: Bogata i nežna tekstura kojoj je teško odoleti
10. 03. 2026. u 07:00 >> 06:25
VAŠINGTON POST TVRDI: Ruska služba spremala scenario sa atentatom na Orbana
RUSKA Spoljna obaveštajna služba (SVR) navodno je razmatrala planove za uticaj na izbore u Mađarskoj, uključujući i insceniranje atentata na premijera Viktora Orbana, u cilju jačanja podrške Orbanu, pokazuje interni dokument do kojeg su došle evropske službe bezbednosti, piše danas Vašington post (WP).
21. 03. 2026. u 13:35
KULT PREDAKA U PLAMENU MRŽNjE: 45 godina od paljenja konaka Pećke patrijaršije – Zločin koji je najavio Martovski pogrom
OVE sedmice pre tačno 45 godina, srpski narod i Srpska pravoslavna crkva zanemeli su pred prizorom koji je nagovestio decenije stradanja na Kosovu i Metohiji.
17. 03. 2026. u 19:10
MILEO AUTO-PUTEM: Policajci bili u čudu kad su videli KO je za volanom (VIDEO/FOTO)
KADA su zbog spore vožnje na auto-putu zaustavili automobil marke Dodž, policajci iz Ogdena u američkoj saveznoj državi Juta, pomislili su da je vozaču pozlilo.
22. 03. 2026. u 22:25
