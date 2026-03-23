PILETINA SA LIMUNOM I KROMPIROM IZ RERNE: Sočno i mirisno jelo

Sočna piletina pečena u mirisnoj marinadi od limuna, belog luka i začina, uz mekan i zlatno pečeni krompir, predstavlja jednostavno i ukusno jelo iz rerne. Kombinacija svežine citrusa i bogatih aroma čini ovaj recept odličnim izborom za ručak bez mnogo komplikacija.

FOTO: Novosti

Sastojci

Piletina i krompir:

1,5 kg pilećih butina (sa kostima i kožom)

3 srednja krompira (oljuštena i isečena)

Marinada:

1/2 šolje limunovog soka

1/2 šolje maslinovog ulja

6 čena belog luka (sitno seckanih)

1 kašika sušenog origana

1 kašika soli

1 kašičica sušenog ruzmarina

crni biber po ukusu

prstohvat bibera

Tečnost:

1 šolja pilećeg bujona

Priprema

Zagrejte rernu na 220°C i lagano podmažite posudu za pečenje. U posudu stavite piletinu i krompir. Dodajte limunov sok, maslinovo ulje, beli luk i začine, pa sve dobro izmešajte da se ravnomerno obloži marinadom. Sipajte polovinu bujona u posudu. Pecite 45–60 minuta, dok piletina ne dobije zlatnu koricu, a krompir omekša. Po želji, pred kraj pečenja uključite gornji grejač na 2–3 minuta za hrskavu koricu. Po vađenju iz rerne, prelijte sokovima iz pleha i ostavite nekoliko minuta da odstoji pre služenja.

Servirajte toplo uz salatu po izboru.

Prijatno!