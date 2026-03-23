MUŠKARCIMA OČI ISPALE! Teniserka iz komšiluka jedva obuzdala haljinu, "izleteo" donji veš (VIDEO)

OVO je još jedan razlog zbog koga muškarci vole tenis.

Rumunska teniserka Žakelin Kristijan, trenutno 34. igračica sveta, priredila je istinski spektakl na WTA turniru u Majamiju. Njen duel protiv 11. nositeljke, Jekaterine Aleksandrove, ostaće upamćen ne samo po vrhunskom tenisu i neverovatnom preokretu, već i po jednom nepredviđenom trenutku koji je za tili čas postao glavna tema na svim društvenim mrežama.

Tokom napetog trećeg seta, u jeku borbe za svaki poen, Kristijanova je doživela ono što sportistkinje nazivaju "garderobnim pehom". Prilikom jednog izuzetno snažnog servisa, gde je celo telo bilo u maksimalnom naponu, njena kratka roze haljina se, usled siline pokreta i strujanja vazduha, podigla znatno više nego što je predviđeno.

Budno oko fotoreportera zabeležilo je kadar u kojem je haljina potpuno poletela uvis, otkrivajući donji veš i savršenu atletsku figuru rumunske teniserke. Fotografija je u rekordnom roku postala viralna, a komentari na internetu su se nizali – od onih koji su ovaj kadar proglasili "najvrelijim momentom turnira“, do onih koji su se divili njenoj fizičkoj spremi.

A tennis star is going viral after an embarrassing wardrobe malfunction during her serve pic.twitter.com/93YlbXgqQX — USA NEWS 🇺🇸 (@usanewshq) March 22, 2026

Ipak, ono što izdvaja velike šampione od prosečnih igrača jeste sposobnost da ostanu fokusirani kada su sve oči uprte u njih. Iako se našla u nezavidnoj situaciji, i to u trenutku kada je gubila sa 4:2 u odlučujućem setu, Žakelin nije dozvolila da je bilo šta izbaci iz ritma.

Pokazala je neverovatnu mentalnu snagu, vratila se u meč i u dramatičnom taj-brejku slomila otpor favorizovane Aleksandrove. Ovim trijumfom, Kristijanova se po prvi put u svojoj karijeri plasirala u osminu finala jednog turnira iz serije WTA 1000, što je uspeh vredan svakog poštovanja.





