ROL PITA: Brz i ukusan zalogaj
Hrskave kore u kombinaciji sa kremastim filom od sira, šunke i kačkavalja čine ovaj slani rolat savršenim izborom za užinu, doručak ili kao ukusno predjelo za goste. Brzo se priprema, a ukusi se savršeno sjedinjuju u jedan privlačan i dekorativan rolat.
Sastojci
- 1 pakovanje gotovih kora
Za fil:
- 3 jaja
- 200 gr krem sira
- 1 čaša kisele pavlake
- 1/2 čaše jogurta
- malo majoneza
- 100 gr kačkavalja
- 5–6 kiselih krastavaca (sitno seckanih)
- 300 gr rendane šunke
Za premaz:
- 2 žumanca
- susam po želji
Priprema
U velikoj činiji dobro izmešajte jaja, krem sir, kiselu pavlaku, jogurt, majonez, rendani kačkavalj, sitno seckane kisele krastavce i rendanu šunku da dobijete ujednačen fil. Kore podelite na tri dela. Na pleh obložen papirom za pečenje stavite dve kore, premažite delom fila, preko stavite još dve kore i ponovo premažite. Ponavljajte dok ne potrošite sve kore i fil (jedan rolat ima 6 kora). Pažljivo uvijte u rolat. Isti postupak ponovite sa preostalim rolatima. Rolate premažite umućenim žumancima i pospite susamom. Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 15–20 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnu boju.
Prijatno!
Komentari (0)