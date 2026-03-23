Peciva i pite

ROL PITA: Brz i ukusan zalogaj

Milena Tomasevic

23. 03. 2026. u 06:00

Hrskave kore u kombinaciji sa kremastim filom od sira, šunke i kačkavalja čine ovaj slani rolat savršenim izborom za užinu, doručak ili kao ukusno predjelo za goste. Brzo se priprema, a ukusi se savršeno sjedinjuju u jedan privlačan i dekorativan rolat.

РОЛ ПИТА: Брз и укусан залогај

Sastojci

  • 1 pakovanje gotovih kora

Za fil:

  • 3 jaja
  • 200 gr krem sira
  • 1 čaša kisele pavlake
  • 1/2 čaše jogurta
  • malo majoneza
  • 100 gr kačkavalja
  • 5–6 kiselih krastavaca (sitno seckanih)
  • 300 gr rendane šunke

Za premaz:

  • 2 žumanca
  • susam po želji

Priprema

U velikoj činiji dobro izmešajte jaja, krem sir, kiselu pavlaku, jogurt, majonez, rendani kačkavalj,  sitno seckane kisele krastavce i rendanu šunku da dobijete ujednačen fil. Kore podelite na tri dela. Na pleh obložen papirom za pečenje stavite dve kore, premažite delom fila, preko stavite još dve kore i ponovo premažite. Ponavljajte dok ne potrošite sve kore i fil (jedan rolat ima 6 kora). Pažljivo uvijte u rolat. Isti postupak ponovite sa preostalim rolatima. Rolate premažite umućenim žumancima i pospite susamom. Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 15–20 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnu boju.

Prijatno!

