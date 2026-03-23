ROL PITA: Brz i ukusan zalogaj

Hrskave kore u kombinaciji sa kremastim filom od sira, šunke i kačkavalja čine ovaj slani rolat savršenim izborom za užinu, doručak ili kao ukusno predjelo za goste. Brzo se priprema, a ukusi se savršeno sjedinjuju u jedan privlačan i dekorativan rolat.

Sastojci

1 pakovanje gotovih kora

Za fil:

3 jaja

200 gr krem sira

1 čaša kisele pavlake

1/2 čaše jogurta

malo majoneza

100 gr kačkavalja

5–6 kiselih krastavaca (sitno seckanih)

300 gr rendane šunke

Za premaz:

2 žumanca

susam po želji

Priprema

U velikoj činiji dobro izmešajte jaja, krem sir, kiselu pavlaku, jogurt, majonez, rendani kačkavalj, sitno seckane kisele krastavce i rendanu šunku da dobijete ujednačen fil. Kore podelite na tri dela. Na pleh obložen papirom za pečenje stavite dve kore, premažite delom fila, preko stavite još dve kore i ponovo premažite. Ponavljajte dok ne potrošite sve kore i fil (jedan rolat ima 6 kora). Pažljivo uvijte u rolat. Isti postupak ponovite sa preostalim rolatima. Rolate premažite umućenim žumancima i pospite susamom. Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 15–20 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnu boju.

Prijatno!