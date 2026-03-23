"ZNAM JER JE SMRAD!" Plenumaši se nakon gostovanja u Utisku nedelje ostrvili na Đilasa

PLENUMAŠI se nakon gostovanja u Utisku nedelje ostrvili na Đilasa.

Među blokaderskom opozicijom već duže vreme vlada otvoreni rat, a uvrede i optužbe sevaju sa svih strana.

Plenumaše je Đilasovo gostovanje kod Olje Bećković ozbiljno razbesnelo, jer su odjednom postali svesni da im Dragan Đilas i SSP neće dati podršku na predstojećim izborima.

"ZNAČI, RIĐE GOVNO REČE U UTISKU DA NI POD TAČKOM RAZNO NEĆE DATI PODRŠKU STUDENTSKOJ LISTI NA PARLAMENTARNIM IZBORIMA VEĆ ĆE ODVOJENO UČESTVOVATI NA NjIMA! I onda mene,pre neki dan,neki kreten ovde pita "otkud znam unapred da će Riđi pričati protiv studenata"!!!Znam jer je smrad!" napisao je jedan blokaderski tviteraš.

Mreža X (nekadašnji Tviter) postala je poligon na kom blokaderi danonoćno mlate praznu slamu i prave haos svađajući se sa svima, a najviše međusobno.

