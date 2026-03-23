POVODOM NOVOG POVEĆANJA PENZIJA: Fond PIO se oglasio sa važnim informacijama

IZ Fonda PIO javljaju da će u narednom povećanju posebna pažnja biti na penzionerima sa najnižim primanjima.

Kako ističe direktor Fonda PIO Relja Ognjenović, baš za te penzionere najavljena su i dodatna uvećanja penzije.

Podseća se da je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić pre nekoliko dana govorio o tome da će svi penzioneri imati uvećanja, a posebno oni koji imaju penziju manju od 45.000.

Govoreći sa penzionerima sa primanjima do 40.000, 45.000 dinara ističe se da tih penzionera ima negde oko 706.000–707.000 i da će gledati da smanje razliku u povećanju.

- Mi imamo osetna povećanja već godinama unazad. Prošle godine smo imali povećanje od 24,4%. Ali nije to isto povećanje kod penzionera koji ima minimalnu penziju 31.000, 32.000 ili 35.000 dinara, kao i kod onog koji ima 100.000 dinara. Moramo da smanjimo tu razliku u visini penzija, tako da ova mera će u mnogome pomoći našim penzionerima sa najnižim primanjima. Negde nam je plan da uz naredno povećanje penzija imamo i ovaj efekat koji će biti dodatno neko primanje za naše penzionere koji imaju minimalne penzije, odnosno penzije do 40.000–45.000 dinara - rekao je direktor Fonda PIO za RTS.

Dodaje se da je postavljen i cilj da prosečna penzija 2027. godine bude 650 evra.

- Kao što je planom Srbija 2025 ispunjeno – plan je bio da prosečna penzija bude 430–450 evra, a dočekali smo da imamo 485. Tako da nastavljamo istom dinamikom, ispunićemo plan i Srbija 2027, ali i Srbija 2030, gde gledamo da prosečna penzija bude 750 evra - rekao je direktor Fonda PIO.

Vučić predstavio plan povećanja penzija

Podsetimo, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić poručio je pre par dana da će obezbediti da penzionerima koji imaju najniže penzije one brže rastu u narednom periodu.

- Kada vidim da moji roditelji imaju visoku penziju, ja osetim tu nepravdu kada znam da neko drugi ima tri puta manju penziju. E tu nepravdu moramo da ispravimo i ti ljudi koji imaju najniže penzije, obezbedićemo da njima nešto brže rastu te penzije. Naći ćemo način, jer nepravda ne može da bude pravda i nepravda ne može da bude pravo. I ti ljudi imaju pravo na dostojanstven život, i bolji, i nešto je lakši nego ranije, nije dovoljno - rekao je Vučić u Beogradskoj areni na skupu "Aleksandar Vučić - Srbija, naša porodica".

Istakao je da će za samo četiri godine prosečna penzija u Srbiji biti 750 evra, a prosečna plata 1.700 evra.

- To je naš plan i program. To je ono što obećavamo građanima i to je ono što nudimo. To je ono što je za nas od presudnog značaja - rekao je Vučić.

