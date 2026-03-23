AMERI GLEDAJU I NE VERUJU! Nikola Jokić je obezvredio "tripl dabl" (VIDEO)

JOŠ jedna preslikana noć u kancelariji Nikole Jokića!

Foto AP

Srbin je odigrao maestralan meč i predvodio Denver do pobede protiv Portlanda 128:112.

Vezali su Nagetsi konačno dve pobede, a ovo je inače bio prvi trijumf ekipe nakon 11 poraza u nizu u evropskom terminu. Srpski centar je briljirao, protiv Portlanda upisao 192. tripl-dabl u karijeri, a 28. u ovoj sezoni. Do tog učinka je stigao već početkom treće četvrtine, a meč je okončao sa 22 poena, 14 skokova i 14 asistencija.

Takođe, Nikoli je ovo bio 85. tripl-dabl u karijeri koji je ostvario pre početka poslednjeg kvartala, što niko još nije uspeo da ostvari od u istoriji NBA lige.

U ekipu Denvera konačno se posle povrede i mesec i po dana pauze vratio Pejton Votson, pa je zabeležio 14 poena za 20 minuta. Džamal Marej sa blistao sa 22 poena, Kameron Džonson imao je 19 poena, Kristijan Braun 15, Brus Braun 13, jedan manje je ubacio Eron Gordon 12....

Što se tiče Portlanda, Deni Avdija je bio najbolji sa 23 poena, šest skokova i 14 asistencija, dok je Donovan Klingen imao 18 poena i 13 skokova, Robert Vilijams je dodao 16 poena, kao i Tumani Kamara, dok je i Skut Henderson bio dvocifren sa 13 poena.

Prva četvrtina bila je jedna od najefikasnijih, pošto je već posle sedam minuta igre viđeno čak 60 poena. Svi su pogađali, ređale su se trojke, a rezultat je bio gotovo u potpunom egalu. Na kraju je Denver uspeo da sačuva +2 pred ulazak u drugu deonicu.

Tamo je konačno Denver pred sam kraj, zahvaljujući odličnom Jokiću, ali i Džamalu Mareju uspeo da prodiše, pa je na poluvremenu ipak imao nešto veću prednost koja je došla do +6 - 75:69.

Ključna za ishod meča bila je treća četvrtina, tokom koje je Denver uspeo da se odlepi na dvocifrenu prednost negde njenom polovinom. Baš tada je i Jokić došao do tripl-dabla, a posao je potom bio daleko lakši i jednostavniji. Nagetsi su čak uspevali da odu u pojedinim trenucima i na +16.

Sasvim očekivano, Denver je potom ovu visoku razliku uspeo da održi do samog kraja meča i da na kraju slavi laku i jednostavnu pobedu.