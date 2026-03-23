KAKAV SUNOVRAT! Epska bruka nekada trećeg tenisera sveta

Teški dani za slavnog tenisera

Stefanos Cicipas taman je počeo da hvata zalet za povratak u vrh svetskog tenisa, ali je najednom primio zastrašujući šamar od Artura Fisa koji ga je sa ubedljivih 6:0, 6:1 eliminisao u šesnaestini finala Majamija.

Previše prilika je davao Cicipas, a jedine dve svoje imao u prvom setu kod u ubedljivih 4:0.

Francuz će nastaviti ka osmini finala gde ga čeka Valentan Vašero, a grčki predstavnik će imati o čemu da razmišlja pred sezonu šljake i niza turnira gde je najviše uradio u karijeri.

