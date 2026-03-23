Ostali sportovi

NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA! Poznata novinarka i njeno troje dece poginuli u jezivom požaru

Марко Паунић
Marko Paunić

23. 03. 2026. u 11:36

НЕЗАПАМЋЕНА ТРАГЕДИЈА! Позната новинарка и њено троје деце погинули у језивом пожару

Novosti

Sjedinjene Američke Države su potresla strašna vest - sportska novinarka Džesi Pirs (37) tragično je izgubila život zajedno sa svoje troje dece u požaru u porodičnoj kući u Minesoti.

Požar je izbio u gradu Vajt Ber Lejk, a vatrogasci su primili poziv rano ujutru, nešto pre 5:30. Komšije su primetile požar koji se proširio na krov kuće i odmah su alarmirale službe, strahujući da su članovi porodice zarobljeni unutra.

Po dolasku na lice mesta, vatrogasci su zatekli kuću potpuno zahvaćenu plamenom.

- Naše najdublje saučešće svima pogođenima ovom tragedijom“, rekao je šef vatrogasne službe Greg Piterson.

Džesi Pirs je bila dugogodišnja NHL novinarka koja je pratila NHL i bila je kolumnistkinja Minesota Vajldsa za zvaničnu veb stranicu lige.

NHL je ​​u saopštenju naveo:

- Čitava NHL porodica izražava najdublje saučešće porodici Pirs. Džesi je volela igru i bila je cenjeni član našeg tima deset godina. Mnogo će nam nedostajati.“

Tokom karijere, radila je i za Atletik i bila je jedna od voditeljki popularnog podkasta Bardaun Bjutis.

Velika tragedija potresla je sportsku zajednicu i ostavila dubok trag na kolege i navijače.

Uskoro opširnije

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VOJISLAV ŠEŠELJ: Moram da saopštim vest koja su mi javili pre nekoliko minuta

