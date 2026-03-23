NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA! Poznata novinarka i njeno troje dece poginuli u jezivom požaru
UŽAS!
Sjedinjene Američke Države su potresla strašna vest - sportska novinarka Džesi Pirs (37) tragično je izgubila život zajedno sa svoje troje dece u požaru u porodičnoj kući u Minesoti.
Požar je izbio u gradu Vajt Ber Lejk, a vatrogasci su primili poziv rano ujutru, nešto pre 5:30. Komšije su primetile požar koji se proširio na krov kuće i odmah su alarmirale službe, strahujući da su članovi porodice zarobljeni unutra.
Po dolasku na lice mesta, vatrogasci su zatekli kuću potpuno zahvaćenu plamenom.
- Naše najdublje saučešće svima pogođenima ovom tragedijom“, rekao je šef vatrogasne službe Greg Piterson.
Džesi Pirs je bila dugogodišnja NHL novinarka koja je pratila NHL i bila je kolumnistkinja Minesota Vajldsa za zvaničnu veb stranicu lige.
NHL je u saopštenju naveo:
- Čitava NHL porodica izražava najdublje saučešće porodici Pirs. Džesi je volela igru i bila je cenjeni član našeg tima deset godina. Mnogo će nam nedostajati.“
Tokom karijere, radila je i za Atletik i bila je jedna od voditeljki popularnog podkasta Bardaun Bjutis.
Velika tragedija potresla je sportsku zajednicu i ostavila dubok trag na kolege i navijače.
