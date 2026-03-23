KRVAVA DRAMA ČUVENOG SRBINA U RUSIJI! Razbili mu glavu, završio na svim naslovnim stranama Ruske Federacije, evo šta o svemu kaže! (VIDEO)
Najnovije vesti iz Rusije tiču se jednog Srbina, i to ne bilo kog. A i ne iz bilo kog razloga: lekari su mu se borili za život, a on se i dalje ničega ne seća!
Podsetimo, najpre, na ono o čemu su vas "Novosti" već izvestile ovog vikenda:
Miroslav Bogosavac je igrama i požrtvovanjem ostao u lepom sećanju navijačima Partizana.
Bivši igrač crno-belih blistao je tokom mandata u Humskoj na poziciji beka i ostavljao u svakom meču "srce na terenu".
Sa istim pristupom nastavio je i u ruskom Ahmatu, gde igra već godinama, ali je tokom utakmice protiv Rostova srpski defanzivac doživeo potres mozga. I ne samo to.
Naime, ljubimac "grobara" je doživeo tešku povredu početkom drugog poluvremena. Našao se u duelu sa protivničkim fudbalerom Andrejom Langovičem i tom prilikom doživeo strašan udarac kolenom u lice.
Ostao je bez svesti.
Krvav.
Njegov klub je posle meča saopštio najpre sledeće:
- CT skeniranje nije pokazalo prelome lica, i to je najbolja vest u ovom slučaju. Prema rečima samog igrača, on se ne seća ničega o incidentu niti o naknadnoj evakuaciji kolima hitne pomoći. Počeo je da se vraća svesti u bolnici. Dobio je šavove zbog posekotine na usnoj i bradi i oseća blagu vrtoglavicu i simptome potresa mozga. Klupski lekari predviđaju da će lečenje trajati 7-10 dana - objavio je Telegram kanal kluba.
Snimak ovog incidenta i ozbiljnost povreda srpskog fudbalera našli su se na naslovnim stranama svih vodećih ruskih sportskih medija.
Kako i ne bi, imajući u vidu strašnu situacjiu koja je zadesila Bogosavca...
A on se potom i sam oglasio o svom stanju nakon meča koji je njegov klub rešio u svoju korist pobedom od 1:0.
Snimio je kratko video-obraćanje javnosti i poručio sledeće:
- Zdravo svima! Ja sam Miroslav Bogosavac. Želim da se zahvalim svima na podršci. Najvažnije je da nisam ništa slomio i da nastavljam da se oporavljam. Želim da se zahvalim Langoviču, koji mi je pisao posle utakmice. Znam da to nije uradio namerno, a takve stvari se dešavaju u fudbalu. Najvažnije je da se nisam ozbiljno povredio. Sve će zaceliti, a ja ću se spremati za sledeće utakmice. Nadam se da ću se uskoro vratiti na teren. Još jednom: hvala svima! - rekao je fudbaler u videu na Ahmatovom Telegram kanalu.
