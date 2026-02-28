BANANA KEKSIĆI NA VODI: Posni užitak za 5 minuta pripreme
Mekani, mirisni i potpuno posni – ovi banana keksići na vodi osvajaju na prvi zalogaj! Idealni su za sve ljubitelje zdravijih slatkiša, pripremaju se brzo i lako, a kombinacija banane, badema i višanja daje im savršenu sočnost.
Sastojci:
- 1 srednja banana
- 100 ml gazirane vode
- 75 gr ovsenih pahuljica
- 125 gr brašna
- 30 gr šećera
- 50 gr mlevenih ili sitno seckanih badema
- 30 smrznutih višanja
- 6 gr praška za pecivo
Priprema:
Ispasirajte bananu i dodajte gaziranu vodu. Zatim, uz stalno mešanje, redom dodajte ovsene pahuljice, seckane bademe, šećer, brašno i prašak za pecivo. Sve dobro sjedinite.
Dobićete meko testo. Kašikom vadite smesu i formirajte kuglice na plehu obloženom papirom za pečenje. Svaku blago spljoštite viljuškom i u sredinu utisnite po tri smrznute višnje.Pecite u unapred zagrejanoj rerni na 180°C oko 30 minuta.
Rezultat su mekani, sočni i mirisni kolačići kojima je teško odoleti!
Prijatno!
Preporučujemo
BRZA TOST TORTILjA SA AJVAROM I TUNjEVINOM: Obrok gotov za 10 minuta
27. 02. 2026. u 10:00
POSNA PALENTA: Jednostavno, ukusno i drugačije
26. 02. 2026. u 08:00 >> 09:39
POSNA PITA SA KISELIM KUPUSOM: Miris detinjstva u hrskavim korama
27. 02. 2026. u 12:00 >> 08:14
PEČENA PASTRMKA SA RIŽOTOM: Pastrmka iz rerne sa mirisnim prelivom
27. 02. 2026. u 07:00 >> 20:49
ZAŠTO BLOKADERI HOĆE DA UBIJU VUČIĆA? Nešić i Vučićević o monstruoznim planovima (VIDEO)
BLOKADERI hoće da ubiju predsednika Aleksandra Vučića zato što im smeta Srbija kakva jeste i zato što su svesni da ni za 100 godina ne mogu da urade ono što Vučić uradi za dva dana, ističu glavna urednica portala "Novosti" Andrijana Nešić i predsednica Asocijacije novinara Srbije (ANS) Ivana Vučićević.
26. 02. 2026. u 11:01
CEO REGION JE ZGROŽEN! Evo šta je uradila takmičarka lažne države Kosovo kada je videla Srpkinju na pobedničkom postolju
BRUKA i sramota na jednom od evropskih takmičenja u tekvondou za mlade u Sarajevu!
25. 02. 2026. u 11:35
JOŠ MU SE BORE ZA ŽIVOT: Simptomi bolesti zbog koje je hospitalizovan Dačić - početak je "veoma običan"
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić juče je u teškom zdravstvenom stanju hitno smešten u bolnicu i priključen na aparate.
26. 02. 2026. u 16:26
Komentari (0)