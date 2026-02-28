Torte i kolači

BANANA KEKSIĆI NA VODI: Posni užitak za 5 minuta pripreme

Milena Tomasevic

28. 02. 2026. u 06:00

Mekani, mirisni i potpuno posni – ovi banana keksići na vodi osvajaju na prvi zalogaj! Idealni su za sve ljubitelje zdravijih slatkiša, pripremaju se brzo i lako, a kombinacija banane, badema i višanja daje im savršenu sočnost.

БАНАНА КЕКСИЋИ НА ВОДИ: Посни ужитак за 5 минута припреме

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1 srednja banana
  • 100 ml gazirane vode
  • 75 gr ovsenih pahuljica
  • 125 gr brašna
  • 30 gr šećera
  • 50 gr mlevenih ili sitno seckanih badema
  • 30 smrznutih višanja
  • 6 gr praška za pecivo

Priprema:
Ispasirajte bananu i dodajte gaziranu vodu. Zatim, uz stalno mešanje, redom dodajte ovsene pahuljice, seckane bademe, šećer, brašno i prašak za pecivo. Sve dobro sjedinite.

Dobićete meko testo. Kašikom vadite smesu i formirajte kuglice na plehu obloženom papirom za pečenje. Svaku blago spljoštite viljuškom i u sredinu utisnite po tri smrznute višnje.Pecite u unapred zagrejanoj rerni na 180°C oko 30 minuta.

Rezultat su mekani, sočni i mirisni kolačići kojima je teško odoleti!

Prijatno!

