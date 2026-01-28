BRAUNIJI OD KAFE I KREMA: Čokoladna poslastica za prave ljubitelje moke
Ovi brauniji od kafe i krema su savršen spoj intenzivne čokolade i mirisne kafe. Sočni, preliveni nežnim espreso kremom i bogatim čokoladnim ganašem, predstavljaju idealan desert za sve koji vole moka ukuse.
Sastojci
- ½ šolje putera
- 4 kockice nezaslađene čokolade
- ⅔ šolje brašna
- 2 jaja
- ¾ šolje belog šećera
- 1 kašičica ekstrakta vanile
- ½ kašičice sode bikarbone
Krem od kafe
- 1 kašika guste šlag kreme
- 2 kašike omekšalog putera
- 1 kašičica granula instant kafe
- 1 šolja šećera u prahu
Glazura
- 1 šolja poluslatkih čokoladnih mrvica
- ⅓ šolje guste šlag kreme
Priprema
Brauniji
Zagrejte rernu na 175°C i podmažite pleh dimenzija 20 × 20 cm. Istopite puter i čokoladu u mikrotalasnoj, u intervalima od 30 sekundi, mešajući dok ne postanu glatki. Ostavite da se malo ohladi.
U činiji umutite jaja, šećer i vanilu, pa dodajte ohlađenu čokoladnu smesu. Pomešajte brašno i sodu bikarbonu i postepeno umešajte u smesu.
Sipajte testo u pleh i pecite 20–25 minuta, dok čačkalica ne izađe čista. Potpuno ohladite.
Krem od kafe
Pomešajte instant kafu i šlag kremu. Umutite puter i šećer u prahu dok ne postanu penasti, pa dodajte kafu.Premažite krem preko ohlađenih braunija i stavite u frižider da se stegnu.
Glazura
Zagrevajte čokoladne mrvice i šlag u mikrotalasnoj, mešajući na svakih 30 sekundi, dok ne dobijete glatku glazuru. Ostavite da se kratko prohladi, pa nanesite preko krema. Ostavite da se sve dobro stegne pre sečenja.
Prijatno!
