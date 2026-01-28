BRAUNIJI OD KAFE I KREMA: Čokoladna poslastica za prave ljubitelje moke

Ovi brauniji od kafe i krema su savršen spoj intenzivne čokolade i mirisne kafe. Sočni, preliveni nežnim espreso kremom i bogatim čokoladnim ganašem, predstavljaju idealan desert za sve koji vole moka ukuse.

FOTO: Novosti

Sastojci



½ šolje putera

4 kockice nezaslađene čokolade

⅔ šolje brašna

2 jaja

¾ šolje belog šećera

1 kašičica ekstrakta vanile

½ kašičice sode bikarbone

Krem od kafe

1 kašika guste šlag kreme

2 kašike omekšalog putera

1 kašičica granula instant kafe

1 šolja šećera u prahu

Glazura

1 šolja poluslatkih čokoladnih mrvica

⅓ šolje guste šlag kreme

Priprema

Brauniji

Zagrejte rernu na 175°C i podmažite pleh dimenzija 20 × 20 cm. Istopite puter i čokoladu u mikrotalasnoj, u intervalima od 30 sekundi, mešajući dok ne postanu glatki. Ostavite da se malo ohladi.

U činiji umutite jaja, šećer i vanilu, pa dodajte ohlađenu čokoladnu smesu. Pomešajte brašno i sodu bikarbonu i postepeno umešajte u smesu.

Sipajte testo u pleh i pecite 20–25 minuta, dok čačkalica ne izađe čista. Potpuno ohladite.

Krem od kafe

Pomešajte instant kafu i šlag kremu. Umutite puter i šećer u prahu dok ne postanu penasti, pa dodajte kafu.Premažite krem preko ohlađenih braunija i stavite u frižider da se stegnu.

Glazura

Zagrevajte čokoladne mrvice i šlag u mikrotalasnoj, mešajući na svakih 30 sekundi, dok ne dobijete glatku glazuru. Ostavite da se kratko prohladi, pa nanesite preko krema. Ostavite da se sve dobro stegne pre sečenja.

Prijatno!