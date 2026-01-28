Torte i kolači

BRAUNIJI OD KAFE I KREMA: Čokoladna poslastica za prave ljubitelje moke

Milena Tomasevic

28. 01. 2026. u 06:00 >> 22:15

Ovi brauniji od kafe i krema su savršen spoj intenzivne čokolade i mirisne kafe. Sočni, preliveni nežnim espreso kremom i bogatim čokoladnim ganašem, predstavljaju idealan desert za sve koji vole moka ukuse.

БРАУНИЈИ ОД КАФЕ И КРЕМА: Чоколадна посластица за праве љубитеље моке

FOTO: Novosti

Sastojci

Brauniji
  • ½ šolje putera
  • 4 kockice nezaslađene čokolade
  • ⅔ šolje  brašna
  • 2 jaja
  • ¾ šolje belog šećera
  • 1 kašičica ekstrakta vanile
  • ½ kašičice sode bikarbone

Krem od kafe

  • 1 kašika guste šlag kreme
  • 2 kašike omekšalog putera
  • 1 kašičica granula instant kafe
  • 1 šolja šećera u prahu

Glazura

  • 1 šolja poluslatkih čokoladnih mrvica
  • ⅓ šolje guste šlag kreme

Priprema
Brauniji

Zagrejte rernu na 175°C i podmažite pleh dimenzija 20 × 20 cm. Istopite puter i čokoladu u mikrotalasnoj, u intervalima od 30 sekundi, mešajući dok ne postanu glatki. Ostavite da se malo ohladi.

U činiji umutite jaja, šećer i vanilu, pa dodajte ohlađenu čokoladnu smesu. Pomešajte brašno i sodu bikarbonu i postepeno umešajte u smesu.

Sipajte testo u pleh i pecite 20–25 minuta, dok čačkalica ne izađe čista. Potpuno ohladite.

Krem od kafe

Pomešajte instant kafu i šlag kremu. Umutite puter i šećer u prahu dok ne postanu penasti, pa dodajte kafu.Premažite krem preko ohlađenih braunija i stavite u frižider da se stegnu.

Glazura

Zagrevajte čokoladne mrvice i šlag u mikrotalasnoj, mešajući na svakih 30 sekundi, dok ne dobijete glatku glazuru. Ostavite da se kratko prohladi, pa nanesite preko krema. Ostavite da se sve dobro stegne pre sečenja.

Prijatno!

