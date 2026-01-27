Torte i kolači

ČOKOLADNI KOLAČ OD SIRA: Kolač bez brašna

Milena Tomasevic

27. 01. 2026. u 07:00 >> 06:24

Ako tražite brz i zdraviji slatkiš koji ne pravi kompromis sa ukusom, ovaj čokoladni kolač od sira je pravi izbor. Bez brašna, bez glutena i sa solidnom dozom proteina, idealan je i kao desert i kao slatka užina uz kafu.

ЧОКОЛАДНИ КОЛАЧ ОД СИРА: Колач без брашна

FOTO: Novosti


Sastojci 
  • 1 šolja sira
  • 1 šolja crne čokolade (mrvice ili seckana)
  • 3 velika jaja
  • 1/2 šolje nezaslađenog kakao praha
  • 1/2 šolje meda
  • 1 kašičica ekstrakta vanile
  • 1/2 kašičice praška za pecivo
  • 1/4 kašičice soli

Vreme pripreme:

  • Priprema: 10 minuta
  • Pečenje: 30 minuta
  • Ukupno: 40 minuta

Način pripreme:

Zagrejte rernu na 175°C. Podmažite kvadratni pleh (20 × 20 cm) ili ga obložite papirom za pečenje. U blenderu ili procesoru hrane pomešajte sir, čokoladu, jaja, med, vanilu, kakao, prašak za pecivo i so, dok ne dobijete glatku i kremastu smesu. Sipajte smesu u pripremljeni pleh i ravnomerno je rasporedite. Pecite 25–30 minuta, ili dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista. Ostavite kolač da se ohladi pre sečenja.

Prijatno!

