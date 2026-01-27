ČOKOLADNI KOLAČ OD SIRA: Kolač bez brašna

Ako tražite brz i zdraviji slatkiš koji ne pravi kompromis sa ukusom, ovaj čokoladni kolač od sira je pravi izbor. Bez brašna, bez glutena i sa solidnom dozom proteina, idealan je i kao desert i kao slatka užina uz kafu.

FOTO: Novosti





1 šolja sira

1 šolja crne čokolade (mrvice ili seckana)

3 velika jaja

1/2 šolje nezaslađenog kakao praha

1/2 šolje meda

1 kašičica ekstrakta vanile

1/2 kašičice praška za pecivo

1/4 kašičice soli

Vreme pripreme:

Priprema: 10 minuta

Pečenje: 30 minuta

Ukupno: 40 minuta

Način pripreme:

Zagrejte rernu na 175°C. Podmažite kvadratni pleh (20 × 20 cm) ili ga obložite papirom za pečenje. U blenderu ili procesoru hrane pomešajte sir, čokoladu, jaja, med, vanilu, kakao, prašak za pecivo i so, dok ne dobijete glatku i kremastu smesu. Sipajte smesu u pripremljeni pleh i ravnomerno je rasporedite. Pecite 25–30 minuta, ili dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista. Ostavite kolač da se ohladi pre sečenja.

Prijatno!