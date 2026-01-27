ČOKOLADNI KOLAČ OD SIRA: Kolač bez brašna
Ako tražite brz i zdraviji slatkiš koji ne pravi kompromis sa ukusom, ovaj čokoladni kolač od sira je pravi izbor. Bez brašna, bez glutena i sa solidnom dozom proteina, idealan je i kao desert i kao slatka užina uz kafu.
- 1 šolja sira
- 1 šolja crne čokolade (mrvice ili seckana)
- 3 velika jaja
- 1/2 šolje nezaslađenog kakao praha
- 1/2 šolje meda
- 1 kašičica ekstrakta vanile
- 1/2 kašičice praška za pecivo
- 1/4 kašičice soli
Vreme pripreme:
- Priprema: 10 minuta
- Pečenje: 30 minuta
- Ukupno: 40 minuta
Način pripreme:
Zagrejte rernu na 175°C. Podmažite kvadratni pleh (20 × 20 cm) ili ga obložite papirom za pečenje. U blenderu ili procesoru hrane pomešajte sir, čokoladu, jaja, med, vanilu, kakao, prašak za pecivo i so, dok ne dobijete glatku i kremastu smesu. Sipajte smesu u pripremljeni pleh i ravnomerno je rasporedite. Pecite 25–30 minuta, ili dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista. Ostavite kolač da se ohladi pre sečenja.
Prijatno!
Preporučujemo
DOMAĆA SUKANA PITA SA SIROM: Miris domaće kuhinje i ukusi koji se pamte iz detinjstva
25. 01. 2026. u 15:00 >> 14:05
ČUPAVA PITA SA MALINAMA: Sprema se brzo, a ukus je jednostavno fantastičan
24. 01. 2026. u 14:00
ZDRAVE ČOKO KORPICE: Zdrave korpice od orašastih plodova i čokolade
24. 01. 2026. u 07:00
SPREMA SE VELIKI SUKOB? OGLASILO SE MINISTARSTVO: Na stolu plan evakuacije turista u slučaju rata
IZRAELSKO Ministarstvo turizma saopštilo je danas da je pripremilo plan za evakuaciju oko 42.000 turista koji se trenutno nalaze u Izraelu, ukoliko zemlja bude primorana da zatvori svoj vazdušni prostor zbog straha od novog sukoba sa Iranom.
26. 01. 2026. u 14:07
U FEBRUARU POTPUNI KOLAPS POLARNOG VRTLOGA? Hladna masa zalediće Evropu, evo šta nas očekuje
NAKON stratosferskog zagrevanja početkom februara, najnovije prognoze pokazuju potencijalni potpuni kolaps polarnog vrtloga, što će na kraju dovesti hladan vazduh i u Evropu, piše Severe Weather Europe.
23. 01. 2026. u 14:21
DEVALVIRALA JE JUTARNjI Kolega oštro o Jovani: "Imam problem što radi na nacionalnoj televiziji"
VODITELj Ognjen Nestorović bez ulepšavanja i zadrške progovorio je o svom odnosu sa Jovanom Jeremić, koleginicom koja danas radi u medijskoj kući u kojoj je on nekada gradio svoju novinarsku i voditeljsku karijeru.
25. 01. 2026. u 20:42
Komentari (0)