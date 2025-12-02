TRADICIONALNA BAKLAVA SA ORASIMA: Recept za savršenu starinsku poslasticu - Onako kako se oduvek pravila
MIRIS istopljenog maslaca, hrskavih tankih kora i bogatih oraha neodoljivo podseća na starinske kuhinje i porodična okupljanja.
Donosimo vam provereni recept za tradicionalnu baklavu sa orasima — onako kako se oduvek pravila: sočna, mirisna i sjajno karamelizovana, savršena za praznike, slave ili posebne prilike.
Sastojci:
Dimenzije pleha: 32 × 22 cm
Šećerni sirup
- 800 ml vode
- 500 gr šećera
- 1/2 limuna
Baklava
- 500 gr tankih kora za baklave
- 500 gr krupno mlevenih oraha
- 100 gr šećera
- 1 vanilin šećer
- 3 kašike prezli
Za premazivanje kora
- 150 gr otopljenog margarina ili maslaca
- 100 ml ulja
Priprema:
1. Šećerni sirup
U šerpu sipajte vodu i šećer i zagrevajte do ključanja. Kada provri, smanjite vatru i kuvajte oko 10 minuta. Pred kraj dodajte kriške limuna, ugasite ringlu i ostavite da se sirup ohladi. Vruća baklava se preliva hladnim sirupom.
2. Priprema kora i oraha
Razdvojite i prebrojte kore. Po potrebi ih prilagodite dimenziji pleha. Orahe samljite tako da ima i finih i krupnijih komadića. Pomešajte orahe sa šećerom, vanilin šećerom i prezlom. Maslac otopite i pomešajte sa uljem.
3. Slaganje baklave
Redosled je: 3 kore – 1 sloj oraha – 3 kore – 1 sloj oraha, i tako redom dok se materijal ne potroši. Svaka kora se poprska i premazuje mešavinom maslaca i ulja. Gornji sloj zatvorite korom, premažite je i oštrim nožem isecite baklavu na rombove ili kocke.
4. Pečenje
Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C – 20 minuta. Kada porumeni, smanjite temperaturu na 150°C i nastavite da pečete/sušite 40–50 minuta.
5. Prelivanje i hlađenje
Izvadenu baklavu ostavite da odstoji 5 minuta, zatim je polako prelijte hladnim sirupom u više navrata, kašiku po kašiku. Ostavite da se potpuno ohladi na sobnoj temperaturi, zatim stavite u frižider. Najbolje je da odstoji 12–24 sata, kako bi se sav sirup ravnomerno upio i baklava postala meka, sočna i stabilna.
Uživajte!
