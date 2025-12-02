TRADICIONALNA BAKLAVA SA ORASIMA: Recept za savršenu starinsku poslasticu - Onako kako se oduvek pravila

MIRIS istopljenog maslaca, hrskavih tankih kora i bogatih oraha neodoljivo podseća na starinske kuhinje i porodična okupljanja.

FOTO: Novosti

Donosimo vam provereni recept za tradicionalnu baklavu sa orasima — onako kako se oduvek pravila: sočna, mirisna i sjajno karamelizovana, savršena za praznike, slave ili posebne prilike.

Sastojci:

Dimenzije pleha: 32 × 22 cm

Šećerni sirup

800 ml vode

500 gr šećera

1/2 limuna

Baklava

500 gr tankih kora za baklave

500 gr krupno mlevenih oraha

100 gr šećera

1 vanilin šećer

3 kašike prezli

Za premazivanje kora

150 gr otopljenog margarina ili maslaca

100 ml ulja

Priprema:

1. Šećerni sirup

U šerpu sipajte vodu i šećer i zagrevajte do ključanja. Kada provri, smanjite vatru i kuvajte oko 10 minuta. Pred kraj dodajte kriške limuna, ugasite ringlu i ostavite da se sirup ohladi. Vruća baklava se preliva hladnim sirupom.

2. Priprema kora i oraha

Razdvojite i prebrojte kore. Po potrebi ih prilagodite dimenziji pleha. Orahe samljite tako da ima i finih i krupnijih komadića. Pomešajte orahe sa šećerom, vanilin šećerom i prezlom. Maslac otopite i pomešajte sa uljem.

3. Slaganje baklave

Redosled je: 3 kore – 1 sloj oraha – 3 kore – 1 sloj oraha, i tako redom dok se materijal ne potroši. Svaka kora se poprska i premazuje mešavinom maslaca i ulja. Gornji sloj zatvorite korom, premažite je i oštrim nožem isecite baklavu na rombove ili kocke.

4. Pečenje

Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C – 20 minuta. Kada porumeni, smanjite temperaturu na 150°C i nastavite da pečete/sušite 40–50 minuta.

5. Prelivanje i hlađenje

Izvadenu baklavu ostavite da odstoji 5 minuta, zatim je polako prelijte hladnim sirupom u više navrata, kašiku po kašiku. Ostavite da se potpuno ohladi na sobnoj temperaturi, zatim stavite u frižider. Najbolje je da odstoji 12–24 sata, kako bi se sav sirup ravnomerno upio i baklava postala meka, sočna i stabilna.

Uživajte!