ČIZKEJK: Recept za čizkejk sa malinama i belom čokoladom
Ovaj čizkejk je prava gozba za nepce – kremast, nežan, sa izrazitim nagoveštajem bele čokolade i svežih malina. Puter biskvitna osnova savršeno dopunjuje baršunasti fil od čizkejka, a sve je preliveno sjajnom glazurom od bele čokolade.
Sastojci
Podloga
- 200 gr keksa
- 100 gr putera (otopljenog)
Fil za tortu:
- 500 gr svežeg sira ili maskarponea
- 200 gr bele čokolade
- 200 ml pavlake sa 30% masti
- 100 gr šećera u prahu
- 2 kašičice želatina + 50 ml vode
- 250 gr svežih malina
Preliv
- 150 gr bele čokolade
- 100 ml pavlake sa 30% masti
Dekoracija
- sveže maline
- zgnječene liofilizovane maline (po želji)
Priprema:
Podloga: Samleti keks dok se fino ne samelje, pomešati sa otopljenim puterom i obložiti dno kalupa sa odvojivim dnom (ø 22 cm). Pritisnuti i ohladiti.
Fil za čizkejk: Otopiti belu čokoladu na vatri. Umutiti šlag dok se ne formiraju čvrsti vrhovi, zatim dodati sir, šećer u prahu i ohlađenu čokoladu – lagano umešati.
Potopite želatin u vodu, zatim zagrejte dok se ne otopi (ne kuvajte) i umešajte u fil za čizkejk.
Dodajte maline u smesu, lagano mešajući da se ne bi raspale. Prebacite na podlogu i poravnajte.
Preliv: Zagrejte kremu, dodajte izlomljenu belu čokoladu i mešajte dok se ne otopi. Prelijte blago ohlađeni preliv preko čizkejka.
Dekoracija: Poređajte sveže maline po vrhu i pospite zgnječenim liofilizovanim malinama.
Ohladite najmanje 4 sata, najbolje preko noći.
Prijatno!
