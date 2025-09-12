ČIZKEJK: Recept za čizkejk sa malinama i belom čokoladom

Ovaj čizkejk je prava gozba za nepce – kremast, nežan, sa izrazitim nagoveštajem bele čokolade i svežih malina. Puter biskvitna osnova savršeno dopunjuje baršunasti fil od čizkejka, a sve je preliveno sjajnom glazurom od bele čokolade.

FOTO: Novosti

Sastojci

Podloga

200 gr keksa

100 gr putera (otopljenog)

Fil za tortu:

500 gr svežeg sira ili maskarponea

200 gr bele čokolade

200 ml pavlake sa 30% masti

100 gr šećera u prahu

2 kašičice želatina + 50 ml vode

250 gr svežih malina

Preliv

150 gr bele čokolade

100 ml pavlake sa 30% masti

Dekoracija

sveže maline

zgnječene liofilizovane maline (po želji)

Priprema:

Podloga: Samleti keks dok se fino ne samelje, pomešati sa otopljenim puterom i obložiti dno kalupa sa odvojivim dnom (ø 22 cm). Pritisnuti i ohladiti.

Fil za čizkejk: Otopiti belu čokoladu na vatri. Umutiti šlag dok se ne formiraju čvrsti vrhovi, zatim dodati sir, šećer u prahu i ohlađenu čokoladu – lagano umešati.

Potopite želatin u vodu, zatim zagrejte dok se ne otopi (ne kuvajte) i umešajte u fil za čizkejk.

Dodajte maline u smesu, lagano mešajući da se ne bi raspale. Prebacite na podlogu i poravnajte.

Preliv: Zagrejte kremu, dodajte izlomljenu belu čokoladu i mešajte dok se ne otopi. Prelijte blago ohlađeni preliv preko čizkejka.

Dekoracija: Poređajte sveže maline po vrhu i pospite zgnječenim liofilizovanim malinama.

Ohladite najmanje 4 sata, najbolje preko noći.

Prijatno!