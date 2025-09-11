ROLNICE SA BELIM LUKOM I SIROM: Recept za mirisne rolnice

Meke, mirisne i pune ukusa – ove rolnice od testa sa sirom i belim lukom biće zvezda svakog stola. Savršene su uz supu, ručak ili kao topla užina.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za testo:

1,5 kašičica suvog kvasca

1 kašika tople vode

4 šolje brašna za hleb (ili tip 550)

1 kašika meda

¾ kašičice soli

1,5 jajeta (1 celo + ½ umućenog)

¼ šolje šećera

1 šolja mleka

3,5 kašike otopljenog putera

Fil od sira:

200 gr krem sira (npr. Filadelfija)

1 kašika šećera u prahu

Puter sa belim lukom:

70 gr otopljenog putera

2 kašike mleka

1 jaje

5 čenova belog luka, presovanih

2 kašike seckanog peršuna

prstohvat soli

Priprema

1. Testo:

Rastvoriti kvasac u toploj vodi sa medom, ostaviti 10 minuta. Pomešati brašno, so, šećer, mleko, jaje i smesu kvasca. Mesiti dok ne postane glatko, zatim dodati puter i nastaviti dok testo ne postane elastično. Pokriti i ostaviti 1–1,5 sat da naraste.

2. Oblikovanje i pečenje:

Podeliti testo na 8 delova, oblikovati u kuglice. Poređati na pleh i ostaviti 30 minuta da ponovo narastu.

Peći 18–20 minuta na 180°C, dok ne porumene.

3. Fil od sira:

Pomešati krem sir i šećer u prahu. Ohlađene lepinje zasecati u obliku zvezde (ne do kraja) i napuniti filom.

4. Puter od belog luka:

Sjediniti sve sastojke.

Lepinje umočiti ili premazati puterom, da popuni proreze.

5. Završetak:

Vratiti u rernu na 10 minuta na 180°C.

Služiti tople, hrskave spolja i mekane iznutra!

Prijatno!