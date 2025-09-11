ROLNICE SA BELIM LUKOM I SIROM: Recept za mirisne rolnice
Meke, mirisne i pune ukusa – ove rolnice od testa sa sirom i belim lukom biće zvezda svakog stola. Savršene su uz supu, ručak ili kao topla užina.
Sastojci
Za testo:
- 1,5 kašičica suvog kvasca
- 1 kašika tople vode
- 4 šolje brašna za hleb (ili tip 550)
- 1 kašika meda
- ¾ kašičice soli
- 1,5 jajeta (1 celo + ½ umućenog)
- ¼ šolje šećera
- 1 šolja mleka
- 3,5 kašike otopljenog putera
Fil od sira:
- 200 gr krem sira (npr. Filadelfija)
- 1 kašika šećera u prahu
Puter sa belim lukom:
- 70 gr otopljenog putera
- 2 kašike mleka
- 1 jaje
- 5 čenova belog luka, presovanih
- 2 kašike seckanog peršuna
- prstohvat soli
Priprema
1. Testo:
Rastvoriti kvasac u toploj vodi sa medom, ostaviti 10 minuta. Pomešati brašno, so, šećer, mleko, jaje i smesu kvasca. Mesiti dok ne postane glatko, zatim dodati puter i nastaviti dok testo ne postane elastično. Pokriti i ostaviti 1–1,5 sat da naraste.
2. Oblikovanje i pečenje:
Podeliti testo na 8 delova, oblikovati u kuglice. Poređati na pleh i ostaviti 30 minuta da ponovo narastu.
Peći 18–20 minuta na 180°C, dok ne porumene.
3. Fil od sira:
Pomešati krem sir i šećer u prahu. Ohlađene lepinje zasecati u obliku zvezde (ne do kraja) i napuniti filom.
4. Puter od belog luka:
Sjediniti sve sastojke.
Lepinje umočiti ili premazati puterom, da popuni proreze.
5. Završetak:
Vratiti u rernu na 10 minuta na 180°C.
Služiti tople, hrskave spolja i mekane iznutra!
Prijatno!
