ČOKOLADNI OREO KOLAČ: Recept za najbrži desert
Super kremasti desert, sa hrskavom oreo podlogom, bogatim čokoladnim kremom i glatkom ganaš kremom na vrhu — jednostavno je nemoguće zaustaviti se na jednom komadu!
- 300 gr Oreo keksa
- 125 gr otopljenog putera
Čokoladni krem
- 1 l mleka
- 3 pakovanja čokoladnog pudinga
- 6-7 kašika šećera
- 125 gr putera
- 100 gr čokolade
- 300 gr mlevenih oraha ili lešnika
Priprema
Oreo osnova
Prvo sameljite Oreo keksiće u blenderu. Dodajte otopljeni puter i dobro izmešajte dok se ne sjedine kao testo. Stavite smesu u pleh prečnika 28 cm dobro je pritiskajući da bude ujednačena i kompaktna.
Čokoladni krem
U duboku šerpu dodajte mleko, čokoladni puding i šećer. Mešajte na srednjoj vatri, bez prestanka, dok se krem ne zgusne i ne dobije meku teksturu. Kada se zgusne, sklonite sa vatre i odmah dodajte puter i čokoladu. Mešajte dok se potpuno ne otopi. Dodajte lešnike ili mlevene orahe i dobro promešajte.
Sklapanje
Prelijte vrući krem preko Oreo osnove i izgladite špatulom.
Čokoladni ganaš
U maloj šerpi zagrejte 150 gr čokolade sa 100 ml šlaga na laganoj vatri dok se ne otopi i ne postane glatko. Prelijte ovaj ganaš preko čokoladnog krema, pokrivajući celu površinu.
Hlađenje
Desert stavljamo u frižider na 2-3 sata, dok se dobro ne ohladi i ne dobije savršen oblik za sečenje.
Prijatno!
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)