ČOKOLADNI OREO KOLAČ: Recept za najbrži desert

Super kremasti desert, sa hrskavom oreo podlogom, bogatim čokoladnim kremom i glatkom ganaš kremom na vrhu — jednostavno je nemoguće zaustaviti se na jednom komadu!

FOTO: Novosti





300 gr Oreo keksa

125 gr otopljenog putera

Čokoladni krem

1 l mleka

3 pakovanja čokoladnog pudinga

6-7 kašika šećera

125 gr putera

100 gr čokolade

300 gr mlevenih oraha ili lešnika

Priprema

Oreo osnova

Prvo sameljite Oreo keksiće u blenderu. Dodajte otopljeni puter i dobro izmešajte dok se ne sjedine kao testo. Stavite smesu u pleh prečnika 28 cm dobro je pritiskajući da bude ujednačena i kompaktna.

Čokoladni krem

U duboku šerpu dodajte mleko, čokoladni puding i šećer. Mešajte na srednjoj vatri, bez prestanka, dok se krem ne zgusne i ne dobije meku teksturu. Kada se zgusne, sklonite sa vatre i odmah dodajte puter i čokoladu. Mešajte dok se potpuno ne otopi. Dodajte lešnike ili mlevene orahe i dobro promešajte.

Sklapanje

Prelijte vrući krem preko Oreo osnove i izgladite špatulom.

Čokoladni ganaš

U maloj šerpi zagrejte 150 gr čokolade sa 100 ml šlaga na laganoj vatri dok se ne otopi i ne postane glatko. Prelijte ovaj ganaš preko čokoladnog krema, pokrivajući celu površinu.

Hlađenje

Desert stavljamo u frižider na 2-3 sata, dok se dobro ne ohladi i ne dobije savršen oblik za sečenje.

Prijatno!