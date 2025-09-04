Torte i kolači

ČOKOLADNI OREO KOLAČ: Recept za najbrži desert

Milena Tomasevic

04. 09. 2025. u 14:49

Super kremasti desert, sa hrskavom oreo podlogom, bogatim čokoladnim kremom i glatkom ganaš kremom na vrhu — jednostavno je nemoguće zaustaviti se na jednom komadu!

ЧОКОЛАДНИ ОРЕО КОЛАЧ: Рецепт за најбржи десерт

FOTO: Novosti


Prvi sloj
  • 300 gr Oreo keksa
  • 125 gr otopljenog putera

Čokoladni krem

  • 1 l mleka
  • 3 pakovanja čokoladnog pudinga
  • 6-7 kašika šećera
  • 125 gr putera
  • 100 gr čokolade
  • 300 gr mlevenih oraha ili lešnika

Priprema

Oreo osnova
Prvo sameljite Oreo keksiće u blenderu. Dodajte otopljeni puter i dobro izmešajte dok se ne sjedine kao testo. Stavite smesu u pleh prečnika 28 cm dobro je pritiskajući da bude ujednačena i kompaktna.

Čokoladni krem
U duboku šerpu dodajte mleko, čokoladni puding i šećer. Mešajte na srednjoj vatri, bez prestanka, dok se krem ne zgusne i ne dobije meku teksturu. Kada se zgusne, sklonite sa vatre i odmah dodajte puter i čokoladu. Mešajte dok se potpuno ne otopi. Dodajte lešnike ili mlevene orahe i dobro promešajte.

Sklapanje
Prelijte vrući krem preko Oreo osnove i izgladite špatulom.

Čokoladni ganaš
U maloj šerpi zagrejte 150 gr čokolade sa 100 ml šlaga na laganoj vatri dok se ne otopi i ne postane glatko. Prelijte ovaj ganaš preko čokoladnog krema, pokrivajući celu površinu.

Hlađenje
Desert stavljamo u frižider na 2-3 sata, dok se dobro ne ohladi i ne dobije savršen oblik za sečenje.

Prijatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MUDROST OCA TADEJA: Zašto neki ljudi imaju sve, a neki celi život pate

MUDROST OCA TADEJA: Zašto neki ljudi imaju sve, a neki celi život pate