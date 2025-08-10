Torte i kolači

PROJA SA SPANAĆEM: Recept za jednostavan i ukusan obrok

Milena Tomasevic

10. 08. 2025. u 07:00

Tradicionalna proja dobija svež izgled: sa spanaćem i pečena u kalupu za hleb. Jednostavna, ukusna i dekorativna, ova verzija starog recepta idealna je za svaki obrok — topla ili hladna, uvek prija.

ПРОЈА СА СПАНАЋЕМ: Рецепт за једноставан и укусан оброк

FOTO: Novosti


Sastojci
-4 jaja
-150 ml mleka
-100 ml ulja 
-200 gr brašna (100 gr kukuuznog, 100 gr belog brasna ili brašno po želji ukoliko želite zdraviju varijantu)
-1 pecivo
-200 gr sira
 -200 gr spanaća
-so 
Priprema:
Umutiti jaja dodati mleko, ulje, zatim  dodati brašno i pecivo. Kada se sjedini dodati spanać i sir i lepo izmešati. Dodati so po potrebi. Kalup za hleb obložite pek pairom  pa sipajte smesu. Rasporedite ravnomerno i pospite  susamom. Peći u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 30 minuta.  Proveriti čačkalicom da li je proja pečena. 
Prijatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BRUSKETE: Recept idealno posluženje za svaku priliku
Peciva i pite

0 0

BRUSKETE: Recept idealno posluženje za svaku priliku

Kada vam stižu gosti i želite da ih iznenadite nečim ukusnim i jednostavnim – bruskete su pravi izbor. Ovaj italijanski klasik je brz za pripremu, izgleda primamljivo i može se prilagoditi svakom ukusu. Bilo da ih služite kao predjelo, užinu ili laganu večeru, bruskete će uvek ostaviti utisak.

09. 08. 2025. u 07:00

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju