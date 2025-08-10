PROJA SA SPANAĆEM: Recept za jednostavan i ukusan obrok
Tradicionalna proja dobija svež izgled: sa spanaćem i pečena u kalupu za hleb. Jednostavna, ukusna i dekorativna, ova verzija starog recepta idealna je za svaki obrok — topla ili hladna, uvek prija.
Sastojci
-4 jaja
-150 ml mleka
-100 ml ulja
-200 gr brašna (100 gr kukuuznog, 100 gr belog brasna ili brašno po želji ukoliko želite zdraviju varijantu)
-1 pecivo
-200 gr sira
-200 gr spanaća
-so
Priprema:
Umutiti jaja dodati mleko, ulje, zatim dodati brašno i pecivo. Kada se sjedini dodati spanać i sir i lepo izmešati. Dodati so po potrebi. Kalup za hleb obložite pek pairom pa sipajte smesu. Rasporedite ravnomerno i pospite susamom. Peći u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 30 minuta. Proveriti čačkalicom da li je proja pečena.
Prijatno!
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
IMAO 609 KG, DANAS 68: Neverovatno KAKO sad izgleda nekad najteži tinejdžer sveta i drugi najteži čovek u istoriji (FOTO)
PRE više od deset godina, ime Kalid Bin Mohsen Šari iz Saudijske Arabije obišlo je svet kada je postao poznat kao najdeblji tinejdžer na planeti, a ujedno i drugi najteži čovek svih vremena.
09. 08. 2025. u 12:33
Komentari (0)