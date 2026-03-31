KINOA SALATA: Zdrav obrok za svaki dan

Sveža, lagana i puna ukusa – salata koja donosi savršen balans zdravlja i uživanja u svakom zalogaju.

FOTO: Novosti

Sastojci

150 gr kinoe

šargarepa

crni luk

krastavac

zrna nara

mirođija

peršun

orasi

maslinovo ulje

limunov sok

so

Priprema:

Kinou dobro isperite pod mlazom vode kako bi se uklonila gorčina. U šerpi prokuvajte vodu, posolite i dodajte kinou, pa kuvajte oko 15 minuta. Nakon toga procedite i ostavite da se ohladi.

Povrće i začinsko bilje sitno iseckajte, pa pomešajte sa kuvanom kinoom. Dodajte orahe, maslinovo ulje, limunov sok i so po ukusu.

Sve dobro izmešajte i poslužite kao osvežavajuću i zdravu salatu.

Uživajte!