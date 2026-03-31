Salate i čorbe

KINOA SALATA: Zdrav obrok za svaki dan

Milena Tomasevic

31. 03. 2026. u 08:00

Sveža, lagana i puna ukusa – salata koja donosi savršen balans zdravlja i uživanja u svakom zalogaju.

КИНОА САЛАТА: Здрав оброк за сваки дан

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 150 gr kinoe
  • šargarepa
  • crni luk
  • krastavac
  • zrna nara
  • mirođija
  • peršun
  • orasi
  • maslinovo ulje
  • limunov sok
  • so

Priprema:
Kinou dobro isperite pod mlazom vode kako bi se uklonila gorčina. U šerpi prokuvajte vodu, posolite i dodajte kinou, pa kuvajte oko 15 minuta. Nakon toga procedite i ostavite da se ohladi.

Povrće i začinsko bilje sitno iseckajte, pa pomešajte sa kuvanom kinoom. Dodajte orahe, maslinovo ulje, limunov sok i so po ukusu.

Sve dobro izmešajte i poslužite kao osvežavajuću i zdravu salatu.

Uživajte!

