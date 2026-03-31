KINOA SALATA: Zdrav obrok za svaki dan
Sveža, lagana i puna ukusa – salata koja donosi savršen balans zdravlja i uživanja u svakom zalogaju.
Sastojci
- 150 gr kinoe
- šargarepa
- crni luk
- krastavac
- zrna nara
- mirođija
- peršun
- orasi
- maslinovo ulje
- limunov sok
- so
Priprema:
Kinou dobro isperite pod mlazom vode kako bi se uklonila gorčina. U šerpi prokuvajte vodu, posolite i dodajte kinou, pa kuvajte oko 15 minuta. Nakon toga procedite i ostavite da se ohladi.
Povrće i začinsko bilje sitno iseckajte, pa pomešajte sa kuvanom kinoom. Dodajte orahe, maslinovo ulje, limunov sok i so po ukusu.
Sve dobro izmešajte i poslužite kao osvežavajuću i zdravu salatu.
Uživajte!
POSNI PLAZMA-MAK-MALINA KOLAČ: Kombinacija koja osvaja na prvi zalogaj
29. 03. 2026. u 09:00
KAZABLANKA TORTA: Savršen spoj čokolade, maka i sira
24. 03. 2026. u 07:00
JUNEĆA ČORBA SA LEBLEBIJAMA: Donosimo vam proveren, domaći recept za juneću čorbu
25. 02. 2026. u 07:00
DOMAĆE ĆUFTE U SOSU: Tradicija na tanjiru
09. 02. 2026. u 21:15
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
